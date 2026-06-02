[더벨]S2W, CSAP 인증 취득으로 공공 수주 기반 강화

빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(S2W)가 자사의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 안보·보안 제품 2종에 대한 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 취득했다. S2W는 공공·정부기관용 안보 AI 플랫폼 자비스(XARVIS)와 기업 및 기관용 보안 AI 솔루션 퀘이사(QUAXAR)에 대해 SaaS 간편등급을 획득했다. 이번 인증 취득으로 S2W는 조달청 디지털서비스몰에 제품을 등록하고 공공사업 확장에 속도를 높일 계획이라고 밝혔다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.

빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(17,760원 ▼1,270 -6.67%)(S2W)가 자사의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 안보·보안 제품 2종에 대한 ‘클라우드 서비스 보안인증(CSAP)’을 취득했다고 밝혔다.

CSAP는 국가·공공기관에 안전성이 검증된 민간의 클라우드 서비스를 공급함으로써 이용자의 보안 우려를 해소하기 위해 마련된 한국인터넷진흥원(KISA) 주관의 보안 인증 제도다.

S2W는 관리적·기술적 조치 및 공공기관용 추가 보호조치 등 11개 분야 31개 항목에 걸친 보안 요건 검증을 통과, 공공·정부기관용 안보 AI 플랫폼 ‘자비스(XARVIS)’와 기업 및 기관용 보안 AI 솔루션 ‘퀘이사(QUAXAR)’에 대해 ‘SaaS 간편등급’을 획득했다.

자비스는 다크웹, 텔레그램, 소셜네트워크서비스(SNS) 등 다양한 채널에 분산된 범죄 단서를 실시간으로 수집하고 교차분석해 위협 행위자 식별과 프로파일링을 지원하는 사이버범죄 인텔리전스 플랫폼이다. 퀘이사는 공격표면관리(ASM)와 디지털 리스크 보호(DRP), 위협인텔리전스(TI) 등 다양한 보안 기능을 단일 플랫폼에 통합 제공해 탐지 난도가 높은 각종 위험 요인을 선제적으로 관리할 수 있는 사이버위협 인텔리전스(CTI) 솔루션이다.

S2W는 그간 국내 다수의 수사·방위기관 및 아시아, 중동, 유럽 등의 해외 정부기관에 두 제품을 공급하며 국내외 공공부문에서 자사 솔루션의 우수한 기능성과 시장성을 입증한 바 있다. 이번 인증 취득을 통해 조달청 디지털서비스몰에 제품을 등록하기 위한 필수 요건을 충족한 만큼 입찰 및 수의 계약 위주의 기존 방식에서 한 발 더 나아가 판매 절차를 간소화한 신규 판로를 확보하고 공공사업 확장에 속도를 높인다는 계획이다.

김재기 S2W 최고제품책임자(CPO)는 "CSAP 인증 획득은 자비스와 퀘이사에 내재된 고도의 기술력과 안정성을 공인받은 뜻깊은 결과로 생각된다"라며 "두 플랫폼 간 시너지를 극대화해 국제적 해킹 시도로부터 공공 차원의 위협 대응 역량을 제고하고 시장 점유율을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.