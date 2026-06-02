[더벨]킵스파마, 'KB SmallCap Corporate Day' 참가

킵스바이오파마(킵스파마)가 8일 KB증권이 주최하는 '2026 상반기 KB SmallCap Corporate Day'에 참가한다고 2일 밝혔다. 킵스파마는 이번 행사에서 주요 파이프라인 개발 현황과 사업 전략, 향후 성장 모멘텀 등을 소개하며 회사의 기술 경쟁력과 성장 잠재력을 알릴 계획이다. 회사는 이번 참가를 계기로 기관투자자와의 접점을 확대하고 시장과의 소통을 강화해 기업가치 제고 행보를 본격화할 방침이다.

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킵스바이오파마(이하 킵스파마(6,510원 ▲510 +8.5%))가 오는 8일 KB증권이 주최하는 '2026 상반기 KB SmallCap Corporate Day'에 참가한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 유망 중소형 상장기업들이 국내외 주요 기관투자가를 대상으로 최근 사업 현황과 중장기 비전을 공유하는 자리다. 킵스파마는 주요 파이프라인 개발 현황과 사업 전략, 향후 성장 모멘텀 등을 소개하며 회사의 기술 경쟁력과 성장 잠재력을 적극 알릴 계획이다.

킵스파마는 최근 한국거래소 종목별 잠재력 측정지표에서 코스닥 상위권에 이름을 올리는 등 성장성과 기술력을 인정받고 있다. 회사는 이번 참가를 계기로 기관투자자와의 접점을 확대하고 시장과의 소통을 강화해 기업가치 제고 행보를 본격화한다는 방침이다. 투자자 저변을 확대하고 주주가치를 극대화하는 데도 역량을 집중할 계획이다.

특히 킵스파마는 관계회사를 통한 유통 역량 강화로 안정적인 매출 기반을 더욱 공고히 다진 만큼 이번 IR에서 매출의 안정성과 핵심 파이프라인의 성장성을 모두 겸비한 내실 있는 사업 구조를 부각하여 신뢰도를 확고히 구축하겠다는 전략이다.

회사 관계자는 "이번 2026 상반기 KB SmallCap Corporate Day를 시작으로 회사의 본질적 가치와 미래 성장 가능성을 투자자들에게 보다 충실히 전달할 것"이라며 "올 하반기에는 BIO USA, EASD(유럽당뇨학회) 등 주요 학회 참가가 예정되어 있는 만큼 기존 글로벌 기업들과 진행 중인 논의를 진전시키는 동시에 신규 파트너십 기회도 적극 확보해 글로벌 사업화 성과를 구체화하겠다"고 전했다.