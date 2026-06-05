[여의도 클라쓰] 'RF머트리얼즈, 두산로보틱스, LS ELECTRIC' 클라쓰 올릴 종목은?

김도형 어드바이저는 RF머트리얼즈가 AI데이터센터발 광통신 수혜와 RF GAN, 방산·우주 세라믹 패키지 사업을 영위하며 루멘텀향 펌프레이저 패키지 공급 계약에 따른 추가 성장이 기대된다고 했다. 이달해 어드바이저는 두산로보틱스가 협동로봇 제조 및 솔루션 전문기업으로 젠슨황의 두산베어스 경기 시구와 함께 두산과 AI 동맹을 맺어 피지컬AI 및 북미 시장 확대 기대감이 있다고 했다. 박찬홍 어드바이저는 LS ELECTRIC이 글로벌 전력 인프라 슈퍼사이클 수혜와 전력기기 수요 증가에 따른 실적 가시성, 북미 현지화 공략 가속화 및 美 빅테크 기업 수주 증가로 1분기 말 수주잔고 5조 6,000억원을 달성했다고 했다.