[여의도 클라쓰] 'RF머트리얼즈, 두산로보틱스, LS ELECTRIC' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 인사이트
▶ 김도형 어드바이저
오늘의 인사이트 - 물려도 뭐라고요?
-반도체: 원익IPS, 피에스케이, 피에스케이홀딩스
▶ 이달해 어드바이저
오늘의 인사이트 - 우리도 깐부잖아
-피지컬AI: LG전자, NAVER
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 김도형 어드바이저
RF머트리얼즈(76,000원 ▼3,000 -3.8%)(327260)
-AI데이터센터발 광통신 수혜
-RF GAN, 방산?우주 세라믹 패키지 사업 영위
-루멘텀향 펌프레이저 패키지 공급 계약 따른 추가 성장 기대
-하반기 RFHIC향 RF패키지 확대 모멘텀
▶ 이달해 어드바이저
두산로보틱스(135,700원 ▼22,200 -14.06%)(454910)
-협동로봇 제조 및 솔루션 전문기업
-젠슨황, 두산베어스 경기 시구…두산과 AI 동맹
-피지컬AI·북미 시장 확대 기대감
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 박찬홍의 레벨업 클라쓰
▶ 박찬홍 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 'LS ELECTRIC(228,500원 ▼11,000 -4.59%)(010120)'
-글로벌 전력 인프라 슈퍼사이클 수혜
-전력기기 수요 증가 따른 실적 가시성↑
-북미 현지화 공략 가속화 및 美 빅테크 기업 수주 증가
-신재생에너지 연계 ESS 전력망 필수 수혜주
-1분기 말 수주잔고 5조 6,000억원 달성
-단기 조정 따른 기술적 반등 구간
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