딱 '1표' 차이로 이겼다...민주당 기호엽, 재검표 끝 극적 당선

6·3 지방선거 충남 논산시 제1선거구 충남도의원 선거에서 더불어민주당 기호엽 후보가 단 1표 차이로 당선에 성공했다. /사진=다음 제9회 전국동시지방선거 페이지 캡처

6·3 지방선거 충남 논산시 제1선거구 충남도의원 선거에서 더불어민주당 기호엽 후보가 단 1표 차로 승리를 거뒀다.

4일 뉴스1에 따르면 논산시 선거관리위원회는 개표 결과 더불어민주당 기호엽 후보와 국민의힘 윤기형 후보가 각각 1만1592표를 얻어 동률을 기록했다고 밝혔다. 이에 선관위는 정밀 검토와 수작업 재검표를 진행했다.

재검표 과정에서 당초 무효표로 처리됐던 투표지 3장의 판단이 바뀌었다. 이 가운데 2표는 기호엽 후보의 유효표로, 1표는 윤기형 후보의 유효표로 인정되면서 최종적으로 기 후보가 1만1594표, 윤 후보가 1만1593표를 기록하며 승부가 갈렸다.

선관위는 유효표로 정정된 3표 모두 '부분기표'에 해당한다고 설명했다. 부분기표는 기표 도장이 투표용지의 기표란에 완전히 찍히지 않고 일부만 찍힌 상태를 의미한다.

일반적으로 기표가 후보자 또는 정당의 기표란 안에 일부라도 남아 있고, 어느 후보에게 투표했는지 명확히 식별할 수 있다면 유효표로 인정된다. 투표관리관 도장의 일부가 함께 묻어 나온 경우도 유효표 판단의 근거가 될 수 있다.

반면 기표가 두 명 이상의 후보란에 걸쳐 있거나 어느 후보를 선택한 것인지 판별이 어려운 경우, 또는 유권자가 별도의 문자나 표시를 추가한 경우에는 무효표로 처리될 수 있다. 최종적인 유·무효 판단은 공직선거법에 따라 선관위가 결정한다.

만약 재검표 이후에도 두 후보의 득표수가 같았다면 현행법에 따라 연장자가 당선인이 된다. 후보자 등록 정보상 기호엽 당선인은 67세, 윤기형 후보는 64세로 확인됐다.

기호엽 당선인은 공주대학교 일반대학원에서 교육학 박사 학위를 취득했으며 강경상업고등학교 교장을 지냈다. 현재는 중부대학교 초빙교수로 재직하고 있다.