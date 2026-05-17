"5㎞ 달리고 놀이공원까지"…LGU+, 레고와 이색 고객행사

LG유플러스(16,210원 ▼390 -2.35%)가 전날 강원도 춘천 레고랜드 코리아에서 장기고객 대상 '레고랜드 RUN'을 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 LG유플러스 멤버십 VIP 이상이면서 5년 이상 서비스를 이용한 장기고객 4000여명을 대상으로 진행됐다. 참가자들은 레고랜드 인근 중도 일대 호수길 약 5㎞ 구간을 레고 캐릭터와 함께 뛰고, 이후 레고랜드를 무료로 즐겼다. 레고 스타트랙 제품과 기념 티셔츠 등 참가 기념품도 제공됐다.

이는 LG유플러스가 연중 운영 중인 '장기고객 초대 프로그램' 일환이다. LG유플러스는 대표 멤버십 프로그램 '유플투쁠'을 중심으로 장기 이용 고객만을 위한 전용 혜택과 체험형 행사를 확대하고 있다. 특히 올 초부터 인기 뮤지컬 '렘피카' 무료 관람, 화담숲 초청 행사 등 문화·여가 중심 혜택을 강화했다. 오는 8월에는 레고랜드와 협업해 '가족 물놀이 행사'를 진행할 예정이다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "단순 할인이나 일회성 혜택 제공을 넘어 일상에서 지속적으로 체감할 수 있는 차별적 경험을 제공하는 데 마케팅 역량을 집중하고 있다"며 "차별화된 멤버십 경험을 기반으로 고객 만족과 신뢰를 높이고, 자발적 추천으로 이어질 수 있도록 고객가치를 강화하겠다"고 말했다.