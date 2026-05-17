"5월 등장과 동시에 1위…웹툰인데 애니메이션 보듯 강렬한 몰입감"

카카오페이지의 5월 신작 웹툰/사진제공=카카오엔터테인먼트

카카오엔터테인먼트가 5월 카카오페이지, 카카오웹툰 신작 웹툰 4종을 공개했다.

카카오페이지에서 내놓은 신작은 액션 판타지 '불탄 사막의 모래술사'와 로맨스 판타지 '잊혀진 들판' 2종이다.

먼저 이달 1일 공개한 '불탄 사막의 모래술사'는 멸망 이후 사막화 된 지구에서, 모래를 지배하는 각성자 '제온'의 이야기다. 우각 작가 원작에 웹툰 제작사 STUDIO SOZO가 참여해 완성도를 높였다. 광활한 사막에 파묻힌 세계관을 배경으로 모래를 활용한 독창적인 전투 방식과 압도적 스케일의 액션 연출이 핵심이다. 매 컷마다 애니메이션을 보는 듯한 강렬한 몰입감으로 카카오페이지 주간 판타지 1위에 올랐다.

지난 5일 선보인 '잊혀진 들판' 역시 공개와 동시에 로맨스판타지 주간 랭킹 정상에 오른 작품이다. '상수리나무 아래' 김수지 작가 웹소설 원작을 바탕으로 '어느 날 공주가 되어버렸다'로 밀리언페이지를 기록한 스푼 작가가 각색과 작화를 맡았다. 작품은 불륜으로 태어난 비운의 황녀 '탈리아'와 오직 가문의 의무만을 위해 감정이 마비된 채 살아온 귀공자 '바르카스'의 비극적 사랑을 그린다. 두 인물의 복잡하고 섬세한 심리선을 뛰어나게 재해석한 게 강점이다.

카카오웹툰의 5월 신작 웹툰/사진제공=카카오엔터테인먼트

카카오웹툰에서는 스테디셀러 학원 액션물 '가드패스' 시즌2와 아이돌 소재 판타지 '초심 잃은 아이돌을 위한 회귀백서' 시즌3가 공개된다.

오는 24일 공개되는 '가드패스' 시즌2는 시즌1에서 주인공의 조력자로 독자 사이에 큰 인기를 모은 캐릭터 '제이슨'의 과거를 다룬다. 미국을 배경으로 제이슨이 성장 과정에서 겪었던 비극적 사건들과 그로 인해 서서히 변화해 가는 제이슨의 내면을 흡인력 있게 풀어낼 예정이다. 특히 '가드패스'의 매력인 주짓수 등 박진감 넘치는 무술 액션도 볼거리다. 미국 학교, 뒷골목, 군대 등 다양한 공간을 종횡무진하며 시원한 액션이 펼쳐진다.

'초심 잃은 아이돌을 위한 회귀백서' 시즌3는 오는 28일 공개된다. 리벨 작가의 인기 원작을 바탕으로 유들 작가가 각색하고 자냐 작가가 그림을 그린 이 작품은 8년 차 아이돌 '윤이든'이 데뷔 초 시절로 회귀하면서 벌어지는 일을 흥미진진한 에피소드로 풀어내면서 팬덤을 모았다. 주인공이 3000만명의 팬을 만족시키기 위한 극악의 퀘스트를 수행해 나가는 과정을 흥미로운 사건들로 풀어낼 예정이다.