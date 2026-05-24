[내일 날씨] 서울 낮 최고 '30도 무더위'…남부·제주는 '폭우'

'부처님 오신 날' 대체 공휴일인 25일은 전국이 대체로 맑다가 차차 흐려지겠다. 남부지방과 제주도에서 시작된 비는 26일부터 전국으로 확대되겠다. /사진=뉴시스

'부처님 오신 날' 대체 공휴일인 25일은 전국이 대체로 맑다가 차차 흐려지겠다. 남부지방과 제주도에서 시작된 비는 26일부터 전국으로 확대되겠다.

24일 기상청에 따르면 25~26일은 중국 중부지방에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향으로 제주도와 남부지방에 차차 비가 내릴 전망이다. 제주도는 낮부터, 전라권과 경남 서부는 밤부터 비가 내리겠다.

예상 강수량은 △전남·경남남해안, 지리산 부근 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상) △전남권·경남권 50~100㎜ △전북·대구·경북·울릉도·독도·제주도북부 30~80㎜ △제주도 50~150㎜(많은 곳 남부중산간 200㎜ 이상, 산지 250㎜ 이상)다.

제주도 산지·중산간에는 밤부터 26일 오후 사이 시간당 50㎜ 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

수도권과 강원도·충청권은 26일 오전부터 밤 사이 시간당 20~30㎜ 비가 내릴 전망이다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다. /사진=뉴시스

수도권과 강원도·충청권은 26일 오전부터 밤 사이 시간당 20~30㎜ 비가 내릴 전망이다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 12~18도, 낮 최고기온은 22~30도로 예상된다. 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온차가 15도 안팎으로 크게 벌어져 건강관리에 유의해야 한다.

주요 도시별 예상 아침 최저기온은 △서울 18도 △인천 18도 △춘천 15도 △강릉 16도 △대전 16도 △대구 15도 △전주 17도 △광주 18도 △부산 17도 △제주 19도로 전망된다.

낮 최고기온은 △서울 30도 △인천 29도 △춘천 30도 △강릉 27도 △대전 29도 △대구 28도 △전주 29도 △광주 27도 △부산 25도 △제주 26도로 예상된다.