[오늘 날씨] 낮 최고 30도, 일교차 주의…제주엔 시간당 50㎜ 폭우

'부처님 오신 날' 대체 공휴일인 25일은 전국이 대체로 맑다가 차차 흐려지겠다. 남부지방과 제주도에서 시작된 비는 26일부터 전국으로 확대되겠다. /사진=뉴시스

'부처님 오신 날' 대체 공휴일인 25일은 전국이 대체로 맑다가 차차 흐려지겠다. 남부지방과 제주도에서 시작된 비는 26일부터 전국으로 확대되겠다.

25일 기상청에 따르면 이날 제주도와 남부지방엔 중국 중부지방에서 동쪽으로 이동하는 저기압 영향으로 차차 비가 내릴 전망이다. 제주도는 낮부터, 전라권과 경남 서부는 밤부터 비가 내리겠다.

예상 강수량은 △전남·경남남해안, 지리산 부근 80~150㎜(많은 곳 200㎜ 이상) △전남권·경남권 50~100㎜ △전북·대구·경북·울릉도·독도·제주도북부 30~80㎜ △제주도 50~150㎜(많은 곳 남부중산간 200㎜ 이상, 산지 250㎜ 이상)다.

제주도 산지·중산간에는 밤부터 26일 오후 사이 시간당 50㎜ 안팎의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

수도권과 강원도·충청권은 26일 오전부터 밤 사이 시간당 20~30㎜ 비가 내릴 전망이다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다. /사진=뉴시스

수도권과 강원도·충청권은 26일 오전부터 밤 사이 시간당 20~30㎜ 비가 내릴 전망이다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 12~18도, 낮 최고기온은 22~30도로 예상된다. 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온차가 15도 안팎으로 크게 벌어져 건강관리에 유의해야 한다.

주요 도시별 예상 아침 최저기온은 △서울 18도 △인천 18도 △춘천 15도 △강릉 16도 △대전 16도 △대구 15도 △전주 17도 △광주 18도 △부산 17도 △제주 19도로 전망된다.

낮 최고기온은 △서울 30도 △인천 29도 △춘천 30도 △강릉 27도 △대전 29도 △대구 28도 △전주 29도 △광주 27도 △부산 25도 △제주 26도로 예상된다.