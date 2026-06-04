외환보유액 8억8000만달러 감소…"국민연금 외환스와프 영향"

[서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 12일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러와 위안화를 정리하고 있다. 2026.05.12.

지난달 우리나라 외환보유액이 감소 전환했다. 국민연금과의 외환스와프 등 시장안정화 조치 영향으로 외환보유액이 줄어들었다.

한국은행이 4일 발표한 '2026년 5월 말 외환보유액'에 따르면 지난달 말 기준 외환보유액은 4269억9000만달러로 전월 말보다 8억8000만달러 감소했다.

한은은 "국민연금과의 외환스와프 등 시장안정화 조치에 주로 기인해 감소했다"고 밝혔다.

외환보유액은 국채와 회사채 등 유가증권 3806억8000만달러(89.2%), 예치금 213억5000만달러(5.0%), IMF 특별인출권(SDR) 157억8000만달러(3.7%), 금 47억9000만달러(1.1%), IMF포지션 44억달러(1.0%)로 구성됐다.

지난달 말과 비교하면 유가증권이 33억9000만달러 감소했다. 반면 예치금은 25억9000만달러 증가했다. SDR은 3000만달러 줄었고 IMF포지션은 6000만달러 감소했다. 금 보유액은 변동이 없었다.

우리나라 외환보유액 규모는 4월 말 기준 세계 12위 수준을 유지했다. 중국이 3조4105억달러로 가장 많았고 일본(1조3830억달러), 스위스(1조823억달러)가 뒤를 이었다. 한국은 홍콩(4421억달러)에 이어 12위를 기록했다.

한편 5월 중 주요 통화의 대미 달러화 환율을 보면 엔화와 호주달러화는 각각 0.7%, 0.6% 절상된 반면 유로화와 파운드화는 각각 0.2%, 0.3% 절하됐다. 달러인덱스(DXY)는 99.02로 한 달 새 0.1% 상승했다.