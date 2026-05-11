전지현, 동안 비결은 극도의 소식?…홍진경 "진짜 안 먹더라" 증언

배우 전지현이 지난 4월6일 서울 용산구 CGV 아이파크몰에서 진행된 영화 '군체(감독 연상호)' 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다. /2026.04.06 /사진=머니투데이 DB

모델 홍진경이 절친한 배우 전지현의 소식 습관을 언급했다.

지난 10일 방송된 MBC 예능프로그램 '소라와 진경'에는 이소라가 홍진경의 집을 찾아 함께 식사하는 장면이 담겼다.

이날 이소라와 홍진경은 에이전시 온라인 면접 전 홍진경이 준비한 요리로 함께 식사했다. 홍진경은 이소라를 위해 한우 샤브샤브와 우삼겹 마라 채소볶음을 직접 만들었다.

홍진경은 "레시피 배우고 처음 해봤다"라면서 긴장했지만, 이소라는 "딱 내 스타일이다"라면서 감탄했다.

안도한 홍진경은 "나 사실 엄청 배고팠다"라면서 그제야 음식 맛을 봤다. 이어 그는 "아침에 닭가슴살 먹고 운동하고 와서 완전히 배고픈 시간이다"라면서 파리 패션위크 20일 앞두고 식단 관리 중임을 밝혔다.

홍진경은 "언니 와서 이렇게 먹으니까 좋다"면서 "언니 안 왔으면 아몬드 6알, 호두만 먹었을 거다"라며 평소 극도로 적게 먹는 식습관을 공개했다.

모델 홍진경이 절친한 배우 전지현의 소식 습관을 언급했다./사진=MBC 예능프로그램 '소라와 진경'

그러면서 홍진경은 절친인 방송인 최화정, 배우 전지현과의 식사 일화를 전했다. 홍진경은 "진짜 못된 게 화정 언니는 만나면 (음식을) 엄청 시킨다. 언니가 '오늘은 먹을 거냐'면서 엄청나게 신나 한다"며 "정작 시켜놓고 나는 언니 먹는 걸 보면서 대리만족한다"고 전했다.

이어 홍진경은 "저번에 화정 언니가 나랑 전지현이랑 셋이 밥을 먹었다. 전지현도 진짜 안 먹더라. 화정 언니 혼자 다 먹었다"고 전해 눈길을 끌었다.

평소 자기관리가 철저한 것으로 유명한 전지현은 최근 영화 '군체' 홍보 차 출연한 유튜브 방송에서 "식단에 신경 쓰는 편"이라고 밝힌 바 있다.

연상호 감독과 구교환이 "전지현 배우는 저희와 식성이 다르다" "가지고 다니는 아이스박스가 있다"고 말하자 전지현은 셀러리 등 채소와 육포를 챙겨 다닌다고 말했다. 이에 대해 전지현은 "촬영할 땐 특히 너무 많이 먹으면 집중이 안 되고 잠도 많이 와서 신경 쓰는 편"이라고 설명했다.