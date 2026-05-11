미야오, 6월 1일 컴백 확정...'BITE NOW' 발매 [공식]

그룹 미야오가 6월 1일 EP 2집 'BITE NOW'로 컴백한다. 소속사 더블랙레이블은 공식 SNS를 통해 무드 필름을 공개하며 컴백 소식을 알렸다. 미야오는 'BITE NOW'를 통해 새로운 변신과 함께 가요계에서 입지를 굳힐 것으로 기대된다.

그룹 미야오./사진제공=더블랙레이블

그룹 미야오(MEOVV. 수인, 가원, 안나, 나린, 엘라)가 6월 컴백한다.

미야오 소속사 더블랙레이블은 11일 공식 SNS를 통해 미야오의 EP 2집 'BITE NOW' 발매 소식을 알리는 무드 필름을 공개했다. 'BITE NOW'는 오는 6월 1일 오후 6시 발매된다.

이번 공개된 무드 필름은 미야오의 눈과 실루엣을 차례차례 조명하며 오묘한 분위기를 만들어내고 있다. 다섯 멤버의 '캣츠아이'는 날카롭고 부드러운 고양이의 매력을 닮은 팀 아이덴티티를 전달하며, 비주얼 케미스트리로 기대감을 높인다.

미야오는 그동안 무대 위에서 강렬한 퍼포먼스와 에너지로 대중의 눈도장을 찍었다. 강렬함 가득한 무대, 다채로운 음악 색은 팬들을 사로잡아 왔다. 이에 새로운 변신이 담긴 EP 2집이 기대감을 높인다.

지난해 10월 디지털 싱글 'BURNING UP'(버닝업)에 이어 오는 6월 가요계에서 입지를 굳힐 미야오의 활약에 귀추가 주목된다.