조혜련 "홍석천 대학 때 여자 좋아했는데 걔랑 잘 안되면서" 폭로

개그우먼 조혜련이 성소수자로 알려진 홍석천의 반전 과거를 언급했다. /사진=이용진 유튜브 캡처

개그우먼 조혜련이 성소수자로 알려진 홍석천의 반전 과거를 언급해 화제다.

지난 9일 유튜브 채널 '이용진 유튜브'에는 '제46회 조혜련 조롱잔치'라는 제목의 영상이 공개됐다.

조혜련은 "사실 여기 나오기 싫었다. 용진이는 좋아하는데, 분위기가 살벌하더라. 나오는 사람들이 신정환, 김장훈, 홍석천 이러니까 몇 번을 고사했다"고 밝혔다.

이에 이용진은 "다 사귀셨던 분 아니냐"고 물었다.

조혜련은 "사귈 뻔했었다"고 받아치며 "홍석천은 내 대학 동기인데, 그때는 걔가 여자를 좋아했다. XX 좋아했다"고 폭로했다.

이용진이 "혜련 선배 때문에 게이된 것 아니냐"고 너스레를 떨자, 조혜련은 "나 때문은 아니고, 걔랑 잘 안됐다. (이후) 연극하고 이렇게 하면서 애가 좀 분위기가 바뀌었다"고 덧붙였다.

홍석천은 2000년 9월 대한민국 연예인 중 처음으로 자신이 동성애자임을 공개했다. 당시 홍석천은 "사랑하는 사람 앞에서 떳떳해지고 싶었고, 스스로 행복해지기 위해서"라고 커밍아웃 배경을 밝혔다.