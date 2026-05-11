보호대상아동 등 취약계층학생, 메가스터디 강의 무료 접수

(서울=뉴스1) 김명섭 기자 = 이스란 보건복지부 1차관이 22일 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 아동학대 예방 및 대응 강화방안 브리핑을 하고 있다. 2026.4.22/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김명섭 기자

보건복지부는 '보호대상아동 대입진학 장학사업' 대상자 선발을 위한 온라인 신청접수를 12일 오전 10시부터 오는 29일까지 진행한다고 밝혔다.

복지부와 메가스터디교육은 지난 1월 업무협약(MOU)을 체결하고 올해부터 3년간 총 12억원 규모의 장학사업을 추진키로한 바 있다. 이번 신청접수를 통해 1기 300명을 선발할 계획이다.

신청 대상자는 보호대상아동, 기초수급생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 학업에 어려움이 있는 중학교 3학년~고등학교 2학년 학생이다. 선발된 학생들은 오는 7월부터 메가스터디의 전 과목 인터넷 강의를 무료로, 무제한 수강할 수 있게 된다.

강의 수강에 필요한 교재는 보건복지부가 지원하며, 메가스터디교육은 학생들의 학습실적 등을 확인하고, 학습 지도와 대입 진로 상담 등이 필요한 학생에게 유명 강사의 1 대 1 멘토링도 지원한다. 선발된 학생들 중 매년 대학 진학 성과가 큰 20명은 별도 선발해 1인당 400만 원의 격려금도 지원한다.

온라인 신청서에 간단한 인적 사항을 작성하고 정부24에서 발급받은 재학증명서와 성적 증명서, 장래 희망과 연계하여 작성한 학업계획서를 첨부하고 제출 버튼을 누르면 신청이 완료된다. 보호대상아동과 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족 등 지원 자격여부는 복지부에서 개인 동의에 기반해 자체적으로 별도 확인할 계획이다.

자세한 사항은 보건복지부 아동보호자립과로 문의하면 된다.

이스란 복지부 제1차관은 "학업에 대한 의지를 가진 아이들이 더 넓고 큰 꿈을 키워가는데 힘이 되도록 적극 지원하겠다"며 "아이들을 위해 흔쾌히 큰 지원을 약속해 준 메가스터디교육에 감사드린다"고 밝혔다.

손주은 메가스터디교육 회장은 "뜻깊은 장학사업을 추진해주신 보건복지부 모든 직원들께 감사의 말씀을 드린다"라며 "앞으로도 학생들이 차별이나 제약 없이 교육기회를 제공받을 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.