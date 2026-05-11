일본서 '이것' 사진 찍던 박정민..."예뻐서 찍냐" 한국말에 화들짝

배우 박정민이 일본에서 겪은 창피한 경험을 털어놨다. /사진=유튜브 영상 캡처

배우 박정민이 일본에서 겪은 창피한 경험을 털어놨다.

지난 10일 유튜브 채널 '출판사 무제 MUZE'에는 '도쿄의 서점을 다녀왔습니다. 출판사 대표 출장 브이로그'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 박정민은 출판 업무를 위해 도쿄 출장에 나선 모습을 브이로그 형식으로 담아냈다. 그는 "일본에 있는 여러 출판사와 편집자분들과 만나서 여러 가지 업무를 했다. 오늘 하루 쉬는 날이라 긴자의 서점을 방문하려고 한다"고 설명했다.

서점을 둘러보고 나온 뒤 박정민은 "츠타야 서점을 다녀온 뒤 놀라운 일이 있었다. 계산하는데 일본어로 뭐라고 하시길래,'일본어를 못한다'고 했더니 "한국 분이세요?"라고 한국말로 하시더라. '혹시 박정민씨 세요?'라며 사인해달라고 하셔서 사인 한장해드렸다. 학생분이신 거 같은데 타지에서 아르바이트하고 계신 거 보면서 자랑스러웠다. 스펀지에 나올만한 일이었다"고 일화를 전했다.

배우 박정민이 일본에서 겪은 창피한 경험을 털어놨다. /사진=유튜브 영상 캡처

이어 박정민은 "어제는 정말 창피한 일이 하나 있었다"며 또 다른 일화를 떠올렸다.

박정민은 "길거리 지나가는데 선거 벽보 같은 게 붙어있더라. 그 사이에 여자분 포스터가 하나 붙어있길래 사진을 찍으면 번역돼 나오는 구글 이미지 번역기로 찍어 보고 있었다. 그때 옆에서 '안녕하세요?'라는 목소리가 들렸다"고 전했다.

그는 "돌아보니 한국 여자분이셨고 따님처럼 보이는 여자아이가 옆에 있었다"며 "'(포스터를) 예뻐서 찍으시는 거냐'라고 묻더라. '너무 생뚱맞게 포스터가 붙어있길래'(라고 변명했는데) '아…(예뻐서 찍으시는구나)' 하시더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

박정민은 "여자분이 딸에게 '인사해 굿바이 바이 아저씨야'라고 했더니 딸이 당차게 '나도 알아'하더라. 핸드폰을 바로 내리고 배웅해 드렸다"고 말하며 멋쩍게 웃었다.

재차 박정민은 "길거리의 어떤 아리따운 여성 얼굴이 들어간 포스터 사진을 찍는 것처럼 보였을 거다"며 상황을 오해하지 않았으면 좋겠다고 해명했다.

그러면서 박정민은 여성 포스터에 대해 "그분은 선거에 나오신 분이었다. 다른 사람들은 공약이 있었는데 그분은 핑키한 사진에 강아지, 고양이, SNS QR코드가 있더라. 놀랍지 않나"라고 말해 눈길을 끌었다.

박정민은 지난해 말 열린 청룡영화제 시상식에서 가수 화사의 '굿 굿바이'(Good Goodbye) 무대를 함께 꾸며 화제가 된 바 있다.