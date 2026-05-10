풍산에서 KAI로 관심 바꾼 한화…경영권 프리미엄 숙제는

(서울=뉴스1) = 한국형 초음속 전투기 KF-21 보라매 양산 1호기가 지난 15일 사천 제3훈련비행단에서 출고 22일 만에 생산시험비행을 하고 있다. (방위사업청 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.4.16/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

한화그룹의 한국항공우주(161,100원 ▼11,100 -6.45%)(KAI) 지분 확대가 KAI 지배구조상 변수로 떠올랐지만 KAI 주가는 내렸다. 주식시장 투자자들이 KAI 민영화 시나리오에 반신반의하면서 거래량도 줄어들었다.

지난 8일 기준 KAI는 코스피에서 전일 대비 2.91% 내린 16만6800원에 마감했다. 한화에어로스페이스가 지난 4일 정규장 마감 이후 KAI 지분율을 기존 4.99%에서 5.09%로 높였다고 공시한 뒤 첫 거래일인 6일 KAI는 1.89% 내린 17만6600원에 거래를 마쳤다.

7일에도 2.72% 하락한 17만1800원으로 밀렸다. 8일 종가는 공시 직전 거래일인 4일 종가 18만원과 비교하면 7.33% 낮고 거래량은 60% 감소했다. 한화의 지분 확대에도 주가는 경영권 프리미엄을 의식하지 않은 것으로 풀이된다.

한화 측은 지분 보유 목적에 대해 기존 단순 투자에서 경영참여로 변경했다. 국내 관계법령상 5% 이상 지분을 확보한 주주는 주주제안권을 행사할 수 있다. 주주총회에서 이사 후보를 추천하는 방식으로 이사회 진입을 시도할 수도 있다. KAI 이사진은 사내이사 1명과 사외이사 4명 등 모두 5명으로 구성돼 있다. 정관상 이사 수 상한이 없어 한화그룹이 5% 이상 주주의 권리인 주주제안권을 행사해 이사 후보를 추천할 경우 이사회 진입을 통해 실제로 경영 참여가 가능할 것으로 보인다.

(서울=뉴스1) = 한국형 초음속 전투기 KF-21 보라매 양산 1호기가 지난 15일 사천 제3훈련비행단에서 출고 22일 만에 생산시험비행을 하고 있다. (방위사업청 제공. 재판매 및 DB 금지) 2026.4.16/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1)

KAI 최대주주는 한국수출입은행으로 지분율은 26.4%다. 국민연금은 2대 주주이며 8.3%를 보유하고 있다. 한국형 초음속 전투기 KF-21 체계개발 주관 등 항공 분야 사업을 주로 영위해 왔다.

IB(투자은행)업계에서는 이번 지분 확보를 향후 KAI 지배구조 재편 국면까지 앞둔 한화 측의 선점 전략으로 보는 시각이 나온다. 한화 측이 향후 수출입은행 보유 지분 인수나 공개매수 방식으로 지배력을 늘릴 가능성이 거론되는 것이다. 앞서 한화에어로스페이스는 지난달 탄약 제조사 풍산의 방산부문 인수를 논의하다가 풍산 측의 매각 철회로 인수 추진을 중단했다.

다만 정부가 국유재산의 민간 매각이나 민영화 이슈에 보수적 입장을 취하고 있는 것이 부담으로 거론된다. 이재명 대통령은 지난해 11월 정부 자산매각 전면 중단과 진행·검토 중인 매각 재검토를 지시했다.

부득이한 매각은 국무총리 사전 재가를 받도록 했다. 이에 따라 수출입은행이 보유한 KAI 지분 매각도 정부의 자산매각 재검토 기조에 영향을 받을 수 있다는 해석이 나온다. 방위산업계 관계자는 "한화 측은 기존부터 KAI 매각 시 잠재적 인수 후보군으로 거론돼 왔다"면서도 "정부 국정 기조나 방위산업 관련 규제 등을 감안할 때 실제 인수까지 이어질지 지켜봐야 한다"고 했다.