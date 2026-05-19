"구자욱 홈런 뽀록"…박성광, 야구 '팬덤중계' 중 폄하 발언 사과

개그맨 박성광은 지난 16일 OTT 플랫폼 '티빙'에서 진행하는 '팬덤중계'에 KIA 타이거즈 팬으로 출연해 당시 대구에서 진행된 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈와의 경기를 시청하던 중 1회 말 삼성 타자 구자욱이 홈런을 치자 "뽀록이다"라고 반응하는 등 무례한 발언을 해 야구 팬들의 비판을 받았다. /사진=티빙 '팬덤중계' 방송 화면, 박성광 인스타그램

개그맨 박성광이 프로야구 팬덤 중계 중 상대 팀을 향한 발언으로 논란이 된 데 대해 사과했다.

박성광은 19일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "최근 팬덤 중계방송에서 제가 했던 표현과 반응으로 인해 불편함을 느끼신 많은 분께 진심으로 사과 말씀드린다"고 밝혔다.

이어 "야구를 너무 사랑하는 사람으로서 실시간으로 경기에 몰입하다 보니 발언에 있어 충분히 신중하지 못했다"며 고개를 숙였다.

그는 "제가 응원하는 팀이 소중한 것처럼 다른 팀 역시 많은 팬분의 사랑과 자부심이 담긴 팀이라는 점 너무나 깊이 공감하고 있다"며 "많은 팀과 팬들이 함께하는 스포츠인 만큼 더 신중하고 배려하는 마음으로 소통하겠다"고 말했다. 그러면서 "부족했던 부분과 주신 말씀들 잘 새기겠다"고 덧붙였다.

개그맨 박성광은 지난 16일 OTT 플랫폼 '티빙'에서 진행하는 '팬덤중계'에 KIA 타이거즈 팬으로 출연해 당시 대구에서 진행된 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈와의 경기를 시청하던 중 1회 말 삼성 타자 구자욱이 홈런을 치자 "뽀록이다"라고 반응하는 등 무례한 발언을 해 야구 팬들의 비판을 받았다. /사진=티빙 '팬덤중계' 방송 화면

앞서 박성광은 지난 16일 OTT 플랫폼 '티빙'에서 진행하는 '팬덤중계'에 KIA 타이거즈 팬으로 출연했다. '팬덤중계'는 KBO 리그 각 구단 팬인 게스트가 출연해 실시간 응원과 해설은 물론, 이용자들과 쌍방향 소통을 진행하는 프로그램이다.

당시 박성광은 KIA 타이거즈 타자 출신 나지완과 함께 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기를 시청하던 중 삼성 라이온즈 타자 구자욱이 1회 말 홈런을 치자 "뽀록"이라고 말했다.

"구자욱 선수가 잘 친 것"이라고 반응했던 나지완은 '뽀록'이라는 표현에 대해 "표현이 너무 저질이었다"고 지적하자 박성광은 "우리 팀 아니고 타팀인데"라고 반응했다.

개그맨 박성광은 지난 16일 OTT 플랫폼 '티빙'에서 진행하는 '팬덤중계'에 KIA 타이거즈 팬으로 출연해 당시 대구에서 진행된 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈와의 경기를 시청하던 중 8회 말 삼성 타자 전병우가 사구를 맞고 아파하자 "다시 보기로 보면 창피할 것" 등 무례한 발언을 해 야구 팬들의 눈살을 찌푸리게 했다. /사진=티빙 '팬덤중계' 방송 화면

박성광은 8회 말 삼성 타자 전병우가 사구를 정강이에 맞아 아파하자 "다시 보기로 보면 넌 창피할 것이야"라고 말하는가 하면 "구자욱 들어가. 또 성질내지 말고. 진만이 형은 나와도 돼. 네가 TV로 봐. 너도 놀랄 거야"라고 하는 등 거침없는 발언을 이어가 야구팬들의 눈살을 찌푸리게 했다. 전병우는 해당 사구 여파로 이후 라인업에서 제외됐다.

누리꾼들은 "집에서 혼자 야구 볼 때도 우리 팀 선수한테 화내지, 타팀 선수한테 말 안 얹는데 카메라 앞에서 저런 발언을 왜 하냐" "발언이 상상 초월 무례하다" "사구를 정강이에 맞는 사람이 어딨나" "아무리 팬덤 편파 중계라지만 말은 가려서 해야 하지 않나" "전병우가 비매너 플레이를 한 것처럼 말한 건 잘못됐다" 등 비판적인 반응을 보였다.