'5·18 묘지' 찾은 이재명 대통령…유가족 손잡고 함께 울었다

(광주=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 오전 광주 북구 운정동 국립 5·18민주묘지에서 묘역을 둘러보고 있다. 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(광주=뉴스1) 이재명 기자

이재명 대통령이 취임 후 처음으로 맞은 5·18 민주화운동 기념일에 국립 5·18 민주묘지를 찾아 참배했다. 이 대통령을 본 유가족들은 소리 내어 울었고 이 대통령도 눈물을 훔치며 이들의 두 손을 꼭 잡아 위로했다.

이 대통령은 18일 검은색 정장과 넥타이 차림으로 국립 5·18 민주묘지를 찾았다. 방명록엔 "'함께 사는 세상' / '5·18정신'으로 국민이 주인인 나라, 국민이 함께 행복한 대한민국 반드시 만들겠습니다"고 적었다. 이 대통령 부인 김혜경 여사도 함께 했다.

이 대통령 부부는 이날 김민석 국무총리와 강훈식 대통령비서실장 등 참모들과 고(故) 박인배 열사 묘소애 참배했다. 이경률 국립 5·18 민주묘지 관리소장이 박 여사의 생애에 대해 설명을 하자 유가족은 흐느끼며 울었다. 김 여사는 이들의 어깨를 감싸며 위로했다.

이 대통령은 국화를 묘비에 헌화하고 한 유가족에게 "어떻게 되시냐"고 물었다. 해당 유가족이 "누나"라며 눈물을 흘리자 이 대통령은 그의 손을 잡아 위로의 뜻을 건넸다.

이어 이 대통령은 고 양창근 열사와 김명숙 열사 묘역을 차례로 찾아 참배했다. 이 대통령은 마지막으로 김 열사 묘역에 참배 및 헌화한 후 쪼그려 앉아 한참 동안 묘비를 응시했다.

[광주=뉴시스] 박기웅 기자 = 이재명 대통령이 5·18민주화운동 46주기인 18일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 남긴 조문록. 이 대통령은 조문록에 '"함께 사는 세상" 5·18 정신으로 국민이 주인인 나라. 국민이 함께 행복한 대한민국 반드시 만들겠습니다.'라고 적었다. 2026.05.18. [email protected] /사진=박기웅

박 열사는 가난으로 중학교를 중퇴한 후 서울에 올라가 자개 기술을 배웠다. 이어 광주로 내려와 1980년 4월 한 공장에 취업했다. 공장에서 숙식하며 일하고 토요일엔 집으로 와 어머니와 시간을 보냈다.

그러던 박 열사는 1980년 5월21일 광주 금남로에서 계엄군의 총격으로 사망했다. 박 열사 어머니는 다음날 동사무소에서 아들의 사망 소식을 들었다. 같은달 24일 전남도청 지하실에서 아들 시신을 찾은 후 29일 망월동에 안장했다.

양 열사는 한강 작가가 쓴 소설 '소년이 온다'의 동호의 친구로 알려졌다. 1980년 5월19일 숭일고 1학년 때 계엄령에 따른 휴교 조치가 내려지자 친구들과 시위대에 합류했다. 같은달 21일 송암동에서 목에 총상을 입고 사망했다.

김 열사는 서광여중 3학년이던 1980년 5월27일 전남대 정문을 지나던 중 계엄군의 총격으로 숨졌다. 김 열사는 2남4녀 중 셋째로, 노동에 종사하는 엄마와 출가한 어니를 대신해 집안 살림을 도맡아 한 효녀로 전해진다.