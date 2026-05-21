임영웅, 독보적 음원 파워...멜론 누적 스트리밍 139억회 돌파

가수 임영웅이 음원 플랫폼 멜론에서 누적 스트리밍 139억 회를 돌파하며 1위를 굳혔다. 임영웅은 지난 1일 138억 회를 달성한 데 이어 19일 만에 1억 회 스트리밍을 추가했다. 그는 오는 9월 고양종합운동장에서 'IM HERO - THE STADIUM 2' 콘서트를 개최할 예정이다.

가수 임영웅./사진=물고기뮤직

가수 임영웅이 음원 플랫폼 멜론(Melon)에서 누적 스트리밍 1위를 굳히는 음원 파워를 보여줬다.

지난 20일 오전 9시 기준, 임영웅의 멜론 누적 스트리밍 횟수가 139억 회를 돌파했다.

임영웅은 앞서 1일 누적 스트리밍 138억 회를 달성, 멜론 역대 아티스트 누적 스트리밍 1위에 오른 바 있다. 이어 19일 만에 1억 회 스트리밍을 추가하며 기록 행진을 이어갔다. 임영웅의 음원 파워를 다시 한 번 실감한 순간이다.

?임영웅은 대중과 팬덤의 꾸준한 관심과 사랑, 든든한 응원에 힘입어 '기록 제조기'로 인기를 이어가고 있다. 앞으로 임영웅이 써내려갈 기록에 귀추가 주목된다.

한편, 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 'IM HERO - THE STADIUM 2' 콘서트를 개최한다.