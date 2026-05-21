김병만, 공식 석상 지각 사과…"빗길 정체 고려 못했다"

개그맨 김병만이 공식 석상에 지각한 것에 대해 고개를 숙였다. /사진=머니투데이 DB

개그맨 김병만이 공식 석상에 지각한 것에 대해 고개를 숙였다.

TV조선 예능 '생존왕2' 기자간담회 지각에 대해 직접 사과했다.

김병만은 21일 자신의 SNS(소셜미디어) 계정에 "최근 저의 불찰로 발생한 지각 상황에 대해 사과드리기 위해 이 글을 쓰게 됐다"며 장문의 글을 올렸다.

그는 "지난 20일 '생존왕2' 기자간담회에 참석하기 위해 전날(19일) 제주도에서 올라왔다"며 "간담회 준비를 마친 후 당일 오전 일정을 소화했지만 갑작스러운 날씨 변화와 빗길 정체 상황을 충분히 고려하지 못한 잘못이 있었다"고 설명했다.

그러면서 "현장을 찾아주신 기자분들을 기다리게 했고 결과적으로 저의 잘못으로 행사 일정이 지연됐다"며 "진심으로 사과드린다. 앞으로는 스케줄을 조율할 때 더 세심하게 생각하고 만전을 기하겠다"고 사과했다.

그는 이어 "어제 '생존왕2' 벙영이 시작됐다"며 "대만 오지에서 모든 스태프와 출연진이 열정을 다해 촬영했다. 저의 불찰로 프로그램에 대한 기대가 줄어드는 일은 없었으면 한다. 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 덧붙였다.

앞서 김병만은 지난 20일 서울 금천구 가산동 TV조선 스튜디오에서 열린 '생존왕2' 기자간담회에 지각했다. 이로 인해 행사는 약 20분 지연됐다.