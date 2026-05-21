최고기, 또 혼전임신? 재혼 앞두고 논란..."피임법 모르냐" 악플에 해명

유튜버 최고기와 재혼을 앞둔 이주은이 자신의 혼전 임신설에 대해 해명했다. /사진=최고이 유튜브 채널

유튜버 최고기와 재혼을 앞둔 이주은이 자신의 혼전 임신설에 대해 해명했다.

최고기와 이주은은 지난 20일 유튜브에 "뭔 또 임신이냐"는 제목의 영상을 올렸다.

이주은은 영상에서 '주은님 진짜 임신했냐'는 댓글에 "저 임신 안했다"고 선을 그었다. 이에 최고기는 "혼전임신을 했다는 기사가 나왔다. 어떻게 그런 기사가 나갔냐. 임신했다는 말을 한 번도 한 적이 없다"며 의아해했다.

앞서 한 매체는 "최고기, 이주은과 상견례 자리에서 혼전임신 고백"이라는 제목의 기사를 보도했다. 다만 이는 이주은이 임신했다는 게 아닌, 최고기 본인이 과거 혼전임신으로 결혼한 사실이 있다고 예비 처가에 고백했다는 내용이었다.

최고기는 "헤드라인을 약간 좀 바꿔서 헷갈리게 하는 건 이해한다. 근데 너무 말도 안 되는 그런 걸 해놓으니까 나도 깜짝 놀랐다"고 토로했다. 이주은도 "스타나 유튜브에 나오는 연예인 관련된 뉴스나 인플루언서 관련된 뉴스같은거 나오지 않나. 안 믿게 된다"고 했다. 이주은은 혼전 임신설로 인해 악플에 시달렸다며 "'얘는 피임할 줄 모르냐'고 하더라. (최고기 정관을) 묶어야 한다고 했다. 그런 댓글이 많았다"고 했다. /사진=최고이 SNS 캡처

최고기는 "헤드라인을 약간 좀 바꿔서 헷갈리게 하는 건 이해한다. 근데 너무 말도 안 되는 그런 걸 해놓으니까 나도 깜짝 놀랐다"고 토로했다. 이주은도 "스타나 유튜브에 나오는 연예인 관련된 뉴스나 인플루언서 관련된 뉴스같은거 나오지 않나. 안 믿게 된다"고 했다.

이주은은 혼전 임신설로 인해 악플에 시달렸다며 "'얘는 피임할 줄 모르냐'고 하더라. (최고기 정관을) 묶어야 한다고 했다. 그런 댓글이 많았다"고 했다.

최고기는 2016년 유튜버 유깻잎과 혼전임신으로 결혼해 딸 솔잎이를 얻었지만, 2020년 이혼했다. 딸 솔잎이 양육권은 최고기가 맡았다. 최고기는 최근 3살 연하 이주은과 5년째 교제 중이며, 재혼을 준비 중이라고 밝혔다.