北, '내고향' 축구단 아시아 여자클럽축구 승리 보도…"인민에 고무적 힘"

(평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문은 24일 "우리나라의 내고향팀이 2025~2026년 아시아축구연맹 여자선수권보유자연맹전에서 1위를 하고 영예의 우승컵을 들어올렸다"고 보도했다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] [email protected] Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평양 노동신문=뉴스1)

북한이 아시아축구연맹(AFC) 여자챔피언스리그(AWCL) 결승전에서 북한 팀인 '내고향여자축구단'(이하 내고향팀)이 우승했다고 24일 밝혔다.

뉴스1에 따르면 이날 북한 노동당 기관지 노동신문은 "내고향팀이 2025~2026년 아시아축구연맹 여자선수권보유자연맹전에서 1위를 하고 영예의 우승컵을 들어올렸다"고 보도했다.

내고향팀은 지난 23일 수원종합운동장에서 진행된 AFC AWCL 결승전에서 도쿄 베르디를 1:0으로 꺾고 우승을 차지했다. 내고향팀은 지난 20일 준결승전에서는 수원FC위민을 2:1로 이긴 바 있다.

북한 여자축구 클럽팀이 한국에서 열린 국제대회에서 우승한 것은 이번이 처음이다. 이번 대회 우승 상금은 100만달러(약 15억2000만원)다.

노동신문은 "만만치 않은 두 팀 사이의 대전으로 인해 경기는 시작부터 치열한 공방전을 이뤘다"며 "경기시간 44분경 17번 김경영 선수가 정확한 차넣기로 득점에 성공했다. 후반전에서 양 팀 선수들의 활동은 맹렬했지만 더이상 득점이 나지 않았다"고 경기를 전했다.

이어 "시상식에서는 내고향팀 선수들에게 우승컵과 금메달이, 김경영 선수에게 최우수 선수상이 수여됐다"며 "선수들이 거둔 자랑찬 경기 성과는 당 제9차 대회 결정을 높이 받들고 위대한 우리 국가의 전면적 융성기를 줄기차게 열어가는 온나라 인민들에게 승리의 신심과 커다란 고무적 힘을 안겨주고 있다"며 과시했다.

신문에는 선수들이 경기 중 분투하는 모습과 우승컵을 들어올린 모습 등이 담긴 사진 6장이 실렸다. 다만 우리 민간단체들이 조직한 '남북 공동응원단'의 응원 등 현장 분위기는 구체적으로 언급하지 않았다.

지난 17일 중국 베이징을 경유해 한국에 들어온 내고향팀 선수단과 임원진 등 35명은 이날 출국할 예정이다.