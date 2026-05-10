"양도세 중과 전에 팔자" 쏟아진 급매물…30대 이하가 절반 샀다

(서울=뉴스1) 안은나 기자 = 4일 서울 송파구 롯데월드타워 서울스카이에서 바라본 도심 아파트 단지. 2026.5.4/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 안은나 기자

다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 쏟아져 나온 급매물의 절반 가까이를 30대 이하가 매수한 것으로 나타났다.

10일 국토교통부에 따르면 지난 3월 다주택자 매도 물량은 2087건으로 지난해 월평균(1577건) 대비 1.32배 증가했다. 이 물량의 절반 가까이를 30대 이하가 사들였다. 다주택자 매도 계약의 30대 이하 매수자는 1017명(48.7%)에 달했다. 이에 비해 40~50대는 820명(39.3%), 60대 이상은 250명(12%)에 각각 그쳤다.

다주택자 매물을 흡수하는 연령대가 중장년층에서 '30대 이하' 청년층으로 이동하는 모습이다. 지난해의 경우 40~50대가 48.8%(770명)로 최대 매수층이었다. 30대 이하의 비중은 36.6%(577명)에 불과했다. 60대 이상의 비중은 14.6%(230명)로 큰 차이가 없었다.

한층 강력해진 대출 규제 상황 속에서 주택 구매 자금 마련이 상대적으로 용이한 30대 이하가 주 매수층으로 약진하는 모습이다. 생애최초, 신혼부부, 신생아 특례대출 등 정책자금 활용이 가능한 데다 부모로부터 주택자금을 증여받을 수 있다는 점이 30대 이하의 매수 증가로 이어진 것으로 보인다.

청약 경쟁이 다시 치열해진 것도 젊은 층의 매수 수요를 자극한 것으로 보인다.

부동산 플랫폼 직방에 따르면 3월 분양공고 단지의 1순위 청약 접수 건수는 전국 10만9928건으로 올해 들어 월별 기준 최대치를 기록했다. 이 가운데 서울 접수 건수는 9만322건으로 전체의 약 82%를 차지했다. 이는 2024년 9월(9만6434건) 이후 가장 많은 수준이다.

특히 서울의 청약 경쟁률은 기록적인 수준이었다. 3월 서울 1순위 평균 청약 경쟁률은 156.3대 1로 모든 단지가 두 자릿수 이상의 경쟁률을 기록했다.

서초구 '아크로서초'가 서울 분양 역사상 최고인 1099대1의 경쟁률을 기록했고 '오티에르반포'(710대 1), '이촌르엘'(135대 1) 등도 세자릿수 경쟁률을 보였다.

한편 30대의 매수세는 서울 외곽에 집중됐다. 부동산 플랫폼 집품에 따르면 지난 3월 기준 30대 생애 첫 집합건물 매수는 강서구(301명), 노원구(278명), 성북구(258명) 등 중저가 주택이 많은 지역에 몰렸다. 가격 접근성과 실거주 여건을 동시에 고려하는 모습이다.