파크로쉬 서울원에 웰니스 주거문화 도입…IPARK현산·세라젬 맞손

IPARK현대산업개발이 2일 서울 강남구 역삼동 세라젬 서울타운에서 세라젬과 웰니스 주거 문화 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (사진 오른쪽부터 박희윤 IPARK현대산업개발 개발본부장, 조용준 세라젬 미래전략추진단장)/사진제공=세라젬

IPARK현대산업개발(19,420원 ▼320 -1.62%)이 세라젬과 손잡고 웰니스 주거 문화 조성에 나선다.

IPARK현대산업개발은 지난 2일 서울 강남구 역삼동 세라젬 서울타운에서 세라젬과 웰니스 주거 문화 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 IPARK현대산업개발이 추진하는 사업지 입주민의 삶의 질을 높일 수 있는 차별화된 콘텐츠와 서비스 개발에 협력한다. 노원구 일대에서 개발 중인 '파크로쉬 서울원'에 웰니스 기반의 새로운 주거 문화를 선보이는 등 아이파크 주거상품 전반으로 협력 범위를 넓혀갈 계획이다.

양사는 도심 속 복합공간에 헬스케어 콘텐츠를 접목해 브랜드 경쟁력을 강화하고 입주민에게 새로운 라이프스타일을 제시한다는 구상이다. 단순한 주거공간을 넘어 일상 속 휴식과 건강을 아우르는 웰니스 주거환경을 조성하고 커뮤니티 시설과 연계한 웰니스 콘텐츠도 개발한다.

입주민의 라이프스타일에 맞춘 헬스케어 서비스를 발굴하고 공동 마케팅도 추진한다. 신체 건강뿐 아니라 정신적 휴식까지 고려한 통합 웰니스 플랫폼을 구축해 입주민들이 일상에서 차별화된 주거 경험을 누릴 수 있도록 한다는 계획이다.

IPARK현대산업개발 관계자는 "이번 협약이 헬스케어 분야의 전문 기술력을 접목해 주거 문화의 새로운 방향성을 제시하는 계기가 될 것"이라며 "일상과 밀접한 콘텐츠인 만큼 양질의 서비스를 발굴하고 새로운 주거환경을 조성할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.