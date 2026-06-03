'부산 북구갑' 초박빙…하정우 42.6%·한동훈 41.6%·박민식 15.8%

(부산=뉴스1) 윤일지 기자 = 부산 북구갑 국회의원 후보들이 1일 기자회견을 열고 지지를 호소하고 있다. 이날 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견하는 하정우 더불어민주당 후보(왼쪽부터), 북구 선거사무소에서 기자회견하는 박민식 국민의힘 후보, 북구 선거사무소에서 기자회견하는 한동훈 무소속 후보. 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

'부산 북구갑' 보궐선거에 대한 방송3사 출구조사 결과 하정우 더불어민주당 후보가 1위를 달리는 가운데 2위 한동훈 무소속 후보와 1%p(포인트) 차 초접전을 벌이는 것으로 나타났다. JTBC 조사에선 한 후보가 하 후보를 10%p 이상 앞섰다.

지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS)가 한국방송협회와 함께 실시한 제9회 전국동시지방선거, 재·보궐선거 출구조사 결과에 따르면 '부산 북구갑' 보궐선거에서 하 후보가 42.6%, 한 후보가 41.6%, 박민식 국민의힘 후보는 15.8%의 득표를 할 것으로 예측됐다.

앞서 북구갑을 대상으로 진행된 각종 여론조사에서 선거기간 초반 하 후보가 40%대 지지율을 보이며 1위를 유지했다. 그러나 한 후보가 5월 초부터 추격을 이어갔고, 같은달 중순 30%대 중반 지지율을 기록하며 역전을 하기도 했다. 하 후보와 한 후보가 예측 불허의 접전을 이어간 가운데 박 후보의 경우 20%대로 3위를 이어갔다.

JTBC 예측조사 결과 한 후보가 48.1%로 37.6%를 받을 것으로 예상된 하 후보에 앞섰다. 예상 득표율 차이는 10.5%p다.

한편 방송 3사 조사는 한국리서치·입소스·코리아리서치인터내셔널이 진행했다. 오전 6시~오후 6시 전국 615개 투표소에서 전국 16개 시도 투표자 10만 8727명을 대상으로 했다. 매 5번째 투표자 간격으로 진행했다. 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±1.7~4.1%p다.