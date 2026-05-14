마키나락스, 우리사주조합 배정 물량 전량 완판…오는 20일 코스닥 상장

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피지컬 AI 기업 마키나락스는 코스닥 상장을 앞두고 진행한 우리사주조합 청약 배정 물량 전량이 100% 완판됐다고 14일 밝혔다.

이번 우리사주 청약은 총 공모주식 263만5000주 중 13.26%에 해당하는 34만9300주(약 52억3950만원 규모)를 대상으로 진행됐다. 임직원들의 자발적 참여로 배정 물량이 전량 매수했으며 우리사주 청약분은 근로복지기본법에 따라 1년간 보호예수된다.

현장에서 가장 가까이 AI 기술의 실체를 목격하는 구성원들이 자발적으로 공모에 참여했다는 점에서 상징적인 의미가 크다는 것이 업계의 평가다. 마키나락스는 최근 상장한 국내 AI 기업 중 이례적으로 공모주식의 13.26%를 우리사주로 배정하고 전량 완판을 이뤘다. 우리사주 배정 물량의 완판은 임직원들이 회사의 미래 성장에 직접 베팅한 결과로 해석된다.

마키나락스는 엔터프라이즈 AI 운영체제(AI OS) '런웨이'를 핵심제품으로 자동차, 반도체, 에너지, 2차전지, 국방 등의 산업 현장에서 피지컬 AI를 구현해왔다. 2018년부터 2025년까지 연평균 약 84%의 매출 성장률을 기록했으며, 2026년 1분기 수주액은 75억 원으로 전년 동기(27억 원) 대비 약 2.8배 성장했다.

마키나락스 관계자는 "우리사주 완판은 마키나락스의 AI 기술을 만들고 매일 산업의 최전선에서 가능성을 직접 목격하는 구성원들이 회사의 미래에 투자한 것이라 그 의미가 크다"며 "IPO를 새로운 도약의 발판 삼아 공장과 전장에서 대체불가한 피지컬 AI 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

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