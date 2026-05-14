"방산 스타트업 성장판 연다"…코스포 산하 방위산업협의회 출범

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코리아스타트업포럼(코스포)이 국방 분야의 AX(인공지능 전환)와 방위산업 육성 및 경쟁력 강화 방안을 모색하기 위해 '방위산업협의회'(방산협)를 공식 출범한다고 14일 밝혔다.

최근 정부의 방위산업 육성 전략이 본격화됨에 따라 스타트업의 혁신 기술을 국방 분야에 접목하려는 수요가 빠르게 증가하는 가운데, 방산협은 민관을 연결하는 공식 창구의 필요성이 커지면서 결성이 추진됐다.

기존 대기업 중심으로 형성돼 온 방산 생태계 안에서 스타트업과의 협업 기회가 확대되는 추세도 출범의 배경이 됐다. 코스포는 올해 2~3월경 협의회 구성을 본격 논의해 이번 출범에 이르렀다.

코스포 관계자는 "지난해 말부터 정부 및 관계 부처를 중심으로 방산 분야 혁신 기업 리스트 요청과 협조 요청이 지속적으로 이어져 왔다"며 "개별 기업 단위로 산발적으로 진행되던 논의를 결집해야 한다는 업계 공감대가 올해 초를 기점으로 형성됐다"고 전했다.

방산협에는 △딥메이즈AI △마키나락스 △모프시스템즈 △본에이아이 △뷰런테크놀로지 △솔트룩스 △아쎄따 △엘리스그룹 △우주로테크 △위우너스 △위플로 △익시드테크 △씨드로닉스 △요요인터렉티브 △페블러스 △프레리스쿠너 △에스아이에이 △트웰브랩스 등 18개 기업이 참여한다.

방산협은 방산 관련 규제 개선과 국방 조달 체계 혁신을 위한 정책 제언 활동에 집중할 예정이다. 아울러 방산 특화 투자유치, 글로벌 방산 시장 진출을 위한 교두보 마련, PoC(기술실증) 기회 창출 등 방산 스타트업의 성장을 위한 다각적인 지원을 추진할 계획이다.

초대 협의회장은 제조·국방 특화 피지컬 AI 기업인 윤성호 마키나락스 대표와 피지컬 AI 시스템 기업인 이도경 본에이아이 대표가 맡았다. 코스포 관계자는 "방산 혁신 스타트업의 목소리를 대변하고 정부 등 유관기관과의 체계적인 소통 체계를 구축할 것"이라고 했다.

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