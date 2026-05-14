롯데벤처스, 그룹 계열사와 협업할 스타트업 10곳 선발

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롯데그룹의 기업형 벤처캐피탈(CVC) 롯데벤처스가 오픈이노베이션 프로그램 '엘캠프'와 '미래식단'에 참여할 스타트업 10개사를 선발했다고 14일 밝혔다.

엘캠프와 미래식단은 롯데벤처스의 대표적인 오픈이노베이션 프로그램이다. 롯데그룹 내 계열사와 협업할 수 있는 테크 스타트업을 모집한다. 롯데그룹의 주력사업인 식음료(F&B) 분야의 푸드테크 스타트업은 '미래식단' 프로그램으로 별도 선정한다.

올해는 모집 단계부터 주요 롯데그룹 계열사가 협업 수요를 밝히고 유통, 커머스, 광고 및 물류, 헬스케어, 건설 등 롯데그룹이 가용 가능한 사업 전분야에서 스타트업이 협업 과제를 자율제안하는 방식으로 모집이 진행됐다. 선발된 스타트업은 기업별 전담 투자심사역이 매칭돼 그룹 계열사와 기술개발, 협업, 공동 사업화를 진행한다. 롯데벤처스의 직접투자도 검토한다.

엘캠프에 선발된 기업은 △버티컬랩스(노코드 로봇 AI(인공지능) 데이터 수집 및 학습 플랫폼) △팀리미티드(영수증 플랫폼 커머스) △그레이박스(리테일·커머스 플랫폼을 위한 CRM(고객관계관리) 마케팅 자동화 솔루션) △하이스트레인저(생체신호 기반 AI 감정 분석) △팜코브(반품·재고 역물류 솔루션) △에이아이브(분산형 클라우드) 등 6개사다.

미래식단에는 △다름달음(원재료 유해물질 저감 및 기능성 부가용 전처리 푸드테크) △비비드헬스(GLP-1 비만 치료제 사용자를 위한 복약·체중·식이 통합관리 플랫폼) △이너프유(AI 기반 영유아 간편 이유식 솔루션) △케이바이오게이트웨이(듀얼 액션 체지방감소 기능성 유산균) 등 4개사다.

김승욱 롯데벤처스 대표는 "롯데그룹은 스타트업의 성공에 기여함으로써 그룹사의 지속가능한 성장을 함께 이끌어 나가는 과정을 중요하게 생각한다"며 "프로그램 기간 동안 역량을 마음껏 펼치시면서 그 과정에서 겪는 시행착오와 경험들이 성장의 귀한 자산이 되길 바란다"고 말했다.

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