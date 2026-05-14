게임에서 숏폼 드라마로…비피엠지, '마이리틀셰프' IP 생태계 확장

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블록체인·AI(인공지능) 기업 비피엠지는 요리 시뮬레이션 게임 '마이리틀셰프'(글로벌 서비스명: 쿠킹 어드벤처) IP(지식재산권)를 활용한 숏폼 드라마를 공개했다고 14일 밝혔다.
숏폼 드라마 '마이리틀셰프'는 국내 최대 외식그룹 상속자가 모든 것을 잃은 뒤 요리 대결을 통해 성장해가는 이야기를 담고 있다. 게임 속 세계관과 캐릭터 콘셉트를 모티브로 제작됐으며, 게임과 영상 콘텐츠를 연계한 IP 확장 사례다.
이번 작품은 조이컴퍼니가 제작을 맡았으며, 배우 이나은이 주인공으로 출연한다. 이 밖에도 최보민과 윤현석, 김도아 등 다양한 배우들이 주요 배역으로 등장한다.
드라마는 숏폼 콘텐츠 플랫폼 비글루, 드라마박스 등을 통해 공개되며, 비피엠지는 게임 내 이벤트 등을 활용해 드라마와 연계한 프로모션도 진행할 계획이다.
이와 함께 마이리틀셰프는 신규 레스토랑 '머쉬룸 가든'을 업데이트했다. 새롭게 추가된 '머쉬룸 가든'은 게임 내 83번째 레스토랑으로 버섯 솥밥, 버섯 스테이크, 버섯 오믈렛 등 버섯을 테마로 한 다양한 메뉴를 선보인다. 동서양의 레시피를 접목한 요리 콘텐츠를 통해 글로벌 이용자들에게 색다른 K푸드 감성도 전달한다. 또 머쉬룸 테마 전용 의상과 아이템이 추가돼 레스토랑 연출과 캐릭터 꾸미기의 재미를 강화했다.
가족의 달을 맞아 다양한 이벤트도 진행된다. 이용자는 '셰프 미션 이벤트'를 통해 각종 보상을 획득할 수 있으며, 공식 카페와 게임 내 메일을 통해 지급되는 쿠폰으로 추가 아이템과 재화를 받을 수 있다. 더불어 '초콜릿 아틀리에' 테마 퀘스트를 완료하면 '마스터 심볼'도 획득할 수 있다.
마이리틀셰프에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지와 공식 커뮤니티 채널을 통해 확인할 수 있다. 마이리틀셰프는 전 세계 3,300만 다운로드를 기록한 글로벌 요리 시뮬레이션 게임으로, 해외에서는 쿠킹 어드벤처라는 이름으로 서비스 중이다.
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한편 비피엠지는 게임 자회사 블로믹스가 서비스 중인 '테일즈런너', '포트리스3 블루', '에오스' 시리즈 등으로 게임 포트폴리오를 넓히고 있다.
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