올 1분기 벤처투자 3.3조… 24% 증가

올해 1분기 국내 신규 벤처투자 규모가 3조3189억원으로 집계됐다. 벤처투자 호황기였던 2022년 1분기에 이어 역대 두 번째로 높은 실적이다. 같은 기간 신규 결성된 벤처펀드는 4조3652억원으로 역대 1분기 중 최대규모를 기록했다.

중소벤처기업부는 17일 이같은 내용의 '2026년 1분기 벤처투자 및 벤처펀드 결성동향'을 발표했다. 벤처투자회사·조합과 신기술사업금융업자(신기술금융사)·조합의 실적을 합산한 통계다. 1분기 벤처투자액은 전년 동기(2조6752억원) 대비 24.1% 증가했고 벤처펀드 결성액도 30.7% 늘었다. 지난해부터 회복세를 보인 벤처투자 시장이 완연한 성장국면에 진입했다는 게 중기부의 분석이다. 아울러 모험자본 공급의무가 있는 종합금융투자사업자(종투사)의 1분기 중소·벤처기업 투자(대출채권 제외) 1조6826억원까지 더하면 올해 1분기에만 5조원 넘는 성장자금이 중소·벤처기업에 공급됐다.

업종별로는 'ICT(정보통신기술) 서비스'가 21.4%(7113억원)로 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 바이오·의료(20.5%·6811억원) 전기·기계·장비(15.3%·5084억원) 순이었다. 1분기 100억원 이상의 대형투자를 유치한 기업은 수도권 16곳, 비수도권 10곳 총 26곳으로 나타났다. 업력별로는 7년 이하와 7년 초과 기업 모두에서 투자금액과 피투자기업 수가 증가했다. 다만 창업 3년 이하 기업의 경우 피투자기업 수는 8.9% 늘었지만 투자액은 9.5% 감소했다. 7년 초과 기업에 대한 투자비중이 높은 딥테크(첨단기술) 분야가 전체 벤처투자를 주도하면서 초기 창업기업의 투자비중이 상대적으로 낮아진 결과로 풀이된다. 실제 12대 신산업 분야 벤처투자에서 7년 초과 기업 비중은 총 51.6%에 달했지만 비(非)딥테크 분야에서는 3년 이하 기업(37.3%) 등 7년 이하 기업에 75% 이상이 투자된 것으로 나타났다.

펀드결성 측면에선 정책금융이 1조606억원으로 전년 동기 대비 82% 늘었고 민간부문도 3조3045억원으로 19.8% 증가했다. 한성숙 중기부 장관은 "중소·벤처기업이 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장사)으로 성장할 수 있도록 모태펀드 출자확대와 민간투자 유인을 위한 제도개선을 차질 없이 추진하겠다"고 했다.