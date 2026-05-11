동국제강 스틸샵, 신보 '페이원 보증' 도입..외상 결제 가능해진다

스틸샵 페이원 결제 프로세스 /사진제공=동국제강그룹

동국제강그룹의 동국제강(12,960원 ▼740 -5.4%) 철강 전자상거래 플랫폼 '스틸샵'이 신용보증기금 '페이원 보증' 결제를 도입한다고 11일 밝혔다.

페이원 보증은 전자상거래 담보용 보증이다. 이번 서비스 도입으로 앞으로 스틸샵에서는 외상 결제가 가능해진다.

스틸샵은 신용보증기금과 연계해 보증 관련 신청→발급→한도 관리까지 전 과정을 스틸샵 사이트 내에서 원스톱으로 제공할 예정이다. 보증서 당일 발급도 가능하다. 기업당 10억원 이내 한도 거래 방식으로 운영하며, 최종 산출 보증료에서 0.3%포인트(p) 차감 혜택도 적용한다.

스틸샵을 이용하는 고객사는 복잡한 금융 절차 없이 외상거래가 가능해짐에 따라 철강재 주문부터 수령까지의 리드타임은 짧아지고, 현금 흐름은 원활해질 전망이다. 스틸샵은 결제 수단 다변화를 통한 고객 편의 향상으로 신규 고객 유입 및 재구매 활성화를 기대하고 있다.

스틸샵 관계자는 "철강 유통 시장 전반의 디지털 전환과 금융 혁신을 한 단계 앞당기는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "결제와 금융 서비스를 지속 고도화하며 철강 이커머스 시장 거래 환경 개선을 주도해 나갈 계획이다"고 말했다.