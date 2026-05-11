"日 MZ에게도 통했다"...CJ제일제당 비비고, 'KCON JAPAN' K푸드 매력 전파

CJ제일제당(228,500원 ▼2,000 -0.87%)이 글로벌 K푸드 대표 브랜드 '비비고'를 통해 'KCON JAPAN 2026'을 찾은 현지 소비자들에게 한식의 매력을 알렸다.

CJ제일제당은 지난 8일부터 10일까지 사흘간 일본 치바현 마쿠하리 멧세에서 진행된 K팝 팬과 아티스트가 함께 만드는 세계적인 K 페스티벌 'KCON JAPAN 2026'에서 비비고 부스를 운영하며 K푸드의 맛과 즐거움을 느낄 수 있는 다양한 프로그램을 진행했다고 11일 밝혔다.

이번 비비고 부스는 K팝 아티스트 'ZEROBASEONE(제로베이스원)'과 함께하는 '해피 비비고데이(Happy bibigo day)'를 콘셉트로 꾸며졌다. 아티스트의 팀 컬러인 '블루'와 비비고 로고를 조합한 부스 디자인에 생일파티 콘셉트에 걸맞게 부스 입구에 대형 케이크 형상을 설치해 눈길을 끌었다. 비비고 로고가 새겨진 케이크를 배경으로 인증샷을 찍는 방문객들로 연일 발 디딜 틈 없이 붐볐다.

비비고 푸드트럭 존에선 일본 주력 제품인 비비고 만두와 미초로 구성된 세트 메뉴를 제공했다. 사흘 내내 푸드트럭 앞에 긴 대기 줄이 이어지며 인산인해를 이뤘다. CJ 제일제당은 이번 행사 기간 약 2만개의 K푸드를 제공하며 이젠 전 세계인의 일상식으로 자리잡은 K푸드의 위상을 알렸다.

한 일본인 방문객은 "비비고 부스에 마련된 제로베이스원 포토존에서 사진도 찍고 평소 즐겨 먹던 비비고 만두도 먹을 수 있어 좋았다"며 "일본에서 인기인 만두와 미초 뿐 아니라 더욱 다양한 K-푸드도 경험해 볼 예정"이라고 말했다.

CJ제일제당은 일본을 'K푸드 글로벌 영토확장'의 새로운 전략지역으로 삼고 지난해 9월 일본 치바현 키사라즈시에 약 1000억원을 투자해 신규 만두 공장을 완공했다. 국내 식품업계 최초로 건설한 일본 현지 생산시설로, 최첨단 생산라인에서 '비비고 만두'를 생산해 일본 전역에 공급하고 있다.

특히 치바 공장 본격 가동 이후 선보인 신제품 '비비고 만두교자'가 올 3월 출시 후 첫 달 매출만 약 7억원을 달성했으며, 단기간 현지 주요 유통 채널 6천여 개 점포에 입점하는 성과를 거두기도 했다. 이에 힘입어 비비고 만두는 올해 3월 기준 일본 시장에서 처음으로 시장점유율 10%를 달성했다.

현재 일본에선 CJ제일제당의 비비고 만두, 미초, 냉동김밥, K-소스 등이 이온(AEON), 코스트코, 아마존, 라쿠텐, 돈키호테 등 약 4만개 점포에서 판매되고 있다.

CJ제일제당 관계자는 "비비고와 K푸드의 높아진 위상을 체감할 수 있었다"며 "앞으로도 차별화된 다양한 활동을 통해 비비고의 대표 K푸드 브랜드 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.