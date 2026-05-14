테크빌교육 뚝딱샵, '제4회 전국 어린이시·동시 대회' 개최

테크빌교육이 운영하는 학교 굿즈 제작 AI·에듀테크 플랫폼 '뚝딱샵'이 전국 유·초·중·고등학생을 대상으로 '제4회 뚝딱뚝딱 어린이시·동시 대회'를 개최한다.

올해로 4회째를 맞이한 이번 대회는 AI 기술 보편화 시대에 학생이 직접 쓴 글의 본연적 가치를 조명하고, 디지털 창작 도구를 활용한 즐거운 글쓰기 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

이번 대회는 '학생 초대계정' 기능을 기반으로 운영되어 교사의 업무 부담을 줄인 것이 특징이다. 학생들이 자신의 기기에서 직접 동시를 창작하고 디자인하면, 교사가 플랫폼에서 이를 일괄 확인해 접수하는 방식이다.

가장 큰 차별점은 '정식 출간' 시스템의 도입이다. 대회 수상작들을 모아 발간하는 공식 시집은 '티처몰 출판'을 통해 국제표준도서번호(ISBN)가 부여된 공식 도서로 출간될 예정이다. 이는 뚝딱샵의 'AI 출판' 서비스를 연계한 것으로, 학생들의 창작물이 정식 저서로서 가치를 인정받게 된다는 점에서 의미가 크다.

대회 접수 기간은 5월 4일부터 31일까지이며, 전국 유·초·중·고교 학생이라면 누구나 담임 교사를 통해 자유 주제로 참여할 수 있다. 심사는 전문 심사위원단의 오프라인 심사를 거쳐 대상, 금상, 은상 등을 선정하며, 수상 학생에게는 공식 시집을 증정한다.

또한 다수의 작품을 출품한 우수 교사 17명에게도 소정의 상품을 지급할 예정이다. 이창훈 테크빌교육 AI커넥트부문 대표는 "올해는 특히 ISBN 부여와 한장문집 서비스를 통해 아이들의 소중한 동심이 정식 기록물로 남는 뜻깊은 경험을 제공할 것"이라며 "이 과정을 통해 아이들이 문해력을 높이고 창작의 기쁨을 누리길 바란다"고 밝혔다.