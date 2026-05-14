與, 정원오 '주폭 주장' 김재섭 이어 주진우 고발…"허위사실 공표"

(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 14일 오전 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 한국신문방송편집인협회 초청 포럼에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2026.5.14/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 임지훈 인턴기자

더불어민주당이 과거 정원오 서울시장 후보의 과거 폭행 사건에 대한 의혹을 제기하며 피해자 육성을 공개한 주진우 국민의힘 의원을 공직선거법 위반 혐의로 고발했다.

정 후보 측은 14일 공지를 통해 "민주당은 14일 오후 5시30분 주 의원을 공직선거법 제250조 제2항 '낙선목적 허위사실공표죄로 고발했음을 알려드린다"고 밝혔다. 민주당은 앞서 의혹을 처음 제기한 김재섭 국민의힘 의원도 전날 같은 혐의로 고발했다.

정 후보는 이날 논란에 대한 입장을 직접 밝히기도 했다. 정 후보는 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 한국신문방송편집인협회 포럼에서 "(김재섭 의원의 주장은) 허위이며 조작된 것"이라며 "판결문과 당시 보도됐던 기사를 보면 (주장이 사실무근이란 점이) 명확해진다"고 말했다.

이어 "(김 의원이) 조작해서 얻고자 하는 게 뭔지는 알겠으나 돌아가는 것은 법의 심판일 것"이라며 "어제 허위사실에 의한 선거법 위반으로 고발했다. (조사가) 진행된다면 명명백백하게 밝혀질 것"이라고 강조했다.

그러면서 "속기록은 해당 구의원의 발언일 뿐 그게 대한민국 공식 법원 판결문보다 위에 있다고 생각하지 않는다"며 "판결문이 가장 권위 있는 것이고 신뢰성 있는 것"이라고 반박했다.

정 후보가 사건 이후 사과하지 않았다는 피해자 주장에는 "오랜 세월이 지나 기억이 없다고 하시는 것 같은데 분명히 했었다"면서도 "사과에 대한 기억이 없으시다면 다시 사과 말씀드린다. 언제든 사과의 마음이고 죄송스러운 마음"이라고 말했다.

이어 "다시 한번 지난날에 대해 이유 여하를 막론하고 사과드린다"며 "그런 부분에 대해 심려를 끼친 것도 송구하게 생각한다"고 재차 사과했다.

앞서 주진우 의원은 이날 오전 기자회견을 통해 정 후보에게 폭행당한 피해자의 육성 증언을 공개하며 "피해자는 5·18 관련 언쟁이 없었고 사과도 못 받았다고 한다"고 주장했다.

전날 김 의원이 공개한 양천구의회 속기록도 재차 언급하며 "당시 구청장은 이를 부정하지 않고 '관내 유흥업소에서 있었던 사건에 대해 대단히 죄송스럽게 생각한다'고 사과했다"며 "당시 속기록과 오늘 공개된 피해자의 육성 증언에 따르면 5·18 관련 언쟁이 있었던 것이 아니라 술집 여종업원에 대한 외박 요구가 범죄의 동기로 보인다"고 말했다.

김 의원은 전날 기자회견에서 "정 후보의 폭행은 5·18 민주화운동과는 전혀 무관한 주폭 사건"이라며 당시 양천구의회 속기록을 근거로 정 후보가 술자리에서 술집 주인에게 여종업원과의 외박을 요구하고 이를 제지하는 시민과 경찰관을 폭행했다는 의혹을 제기했다.