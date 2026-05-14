신계용 '성장 완성' vs 김종천 '공직 혁신'…과천시장 선거전 정면승부

신계용, 후보 등록 후 "지난 4년 성과 바탕으로 '다음 과천' 만들겠다"
김종천 "유능·청렴한 공직사회 구축"…행정 혁신·시민 신뢰 회복 강조
6·3 지방선거 경기 과천시장 선거전이 본격화됐다. 신계용 국민의힘 후보는 도시 성장과 대형 현안 해결 성과를 앞세워 재선 도전에 나섰고, 김종천 더불어민주당 후보는 공직사회 혁신과 청렴 행정을 내세우며 맞불을 놨다.
신 후보는 14일 과천시선거관리위원회를 찾아 과천시장 후보 등록을 마쳤다. 그는 "지난 4년은 과천의 미래 성장을 위한 기반을 다지는 시간이었다"며 "이제는 준비된 성장 동력을 바탕으로 과천의 다음 비전을 완성해야 할 시점"이라고 밝혔다.
신 후보는 민선 8기 동안 추진한 주요 현안 성과를 전면에 내세웠다. 하수처리장 부지 선정과 GTX-C 실시계획 승인, 위례과천선 민자 적격성 심사 통과, 우정병원 부지 개발, 단설중학교 부지 확정, 아주대병원 우선협상대상자 선정 등을 대표 성과로 꼽았다.
핵심 공약으로 △경마공원 이전 반대 △신천지 건물 용도 변경 불허 △위례과천선 지정타 유치 및 신림선 연장 추진 △데이터센터 건축 허가 불허 등을 제시했다.
'신뢰·결단·추진력'을 핵심 슬로건으로 내건 신 후보는 지역 현안 해결 과정에서 보여준 실행력을 강점으로 내세운다. 특히 대형 개발사업과 광역교통망 구축 등 도시 성장 전략에 집중한다.
김 후보는 같은 날 공직사회 혁신과 시민 신뢰 회복을 핵심 메시지로 던지며 차별화에 나섰다.
김 후보는 14일 "시민들이 공직사회에 기대하는 것은 결국 '일 잘하는 행정'과 '깨끗한 행정'"이라며 "과천의 품격에 걸맞은 유능하고 청렴한 공직사회를 만들겠다"고 밝혔다.
구체적인 혁신 방안으로 △엄정한 상벌 시스템 구축 △시장 측근 중심 인사 배제 △공정한 인사 운영 △시민 중심 행정서비스 혁신 등을 제시했다.
이번 과천시장 선거는 도시 개발과 성장 전략을 앞세운 신 후보와 행정 혁신·공직 신뢰 회복을 전면에 내건 김 후보 간 맞대결 구도로 전개될 전망이다.