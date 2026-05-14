신계용 '성장 완성' vs 김종천 '공직 혁신'…과천시장 선거전 정면승부

신계용 과천시장 후보가 14일 후보 등록을 마쳤다./사진제공=신 후보 선거캠프

6·3 지방선거 경기 과천시장 선거전이 본격화됐다. 신계용 국민의힘 후보는 도시 성장과 대형 현안 해결 성과를 앞세워 재선 도전에 나섰고, 김종천 더불어민주당 후보는 공직사회 혁신과 청렴 행정을 내세우며 맞불을 놨다.

신 후보는 14일 과천시선거관리위원회를 찾아 과천시장 후보 등록을 마쳤다. 그는 "지난 4년은 과천의 미래 성장을 위한 기반을 다지는 시간이었다"며 "이제는 준비된 성장 동력을 바탕으로 과천의 다음 비전을 완성해야 할 시점"이라고 밝혔다.

신 후보는 민선 8기 동안 추진한 주요 현안 성과를 전면에 내세웠다. 하수처리장 부지 선정과 GTX-C 실시계획 승인, 위례과천선 민자 적격성 심사 통과, 우정병원 부지 개발, 단설중학교 부지 확정, 아주대병원 우선협상대상자 선정 등을 대표 성과로 꼽았다.

핵심 공약으로 △경마공원 이전 반대 △신천지 건물 용도 변경 불허 △위례과천선 지정타 유치 및 신림선 연장 추진 △데이터센터 건축 허가 불허 등을 제시했다.

'신뢰·결단·추진력'을 핵심 슬로건으로 내건 신 후보는 지역 현안 해결 과정에서 보여준 실행력을 강점으로 내세운다. 특히 대형 개발사업과 광역교통망 구축 등 도시 성장 전략에 집중한다.

김종천 과천시장 후보./사진제공=김 후보 선거캠프

김 후보는 같은 날 공직사회 혁신과 시민 신뢰 회복을 핵심 메시지로 던지며 차별화에 나섰다.

김 후보는 14일 "시민들이 공직사회에 기대하는 것은 결국 '일 잘하는 행정'과 '깨끗한 행정'"이라며 "과천의 품격에 걸맞은 유능하고 청렴한 공직사회를 만들겠다"고 밝혔다.

구체적인 혁신 방안으로 △엄정한 상벌 시스템 구축 △시장 측근 중심 인사 배제 △공정한 인사 운영 △시민 중심 행정서비스 혁신 등을 제시했다.

이번 과천시장 선거는 도시 개발과 성장 전략을 앞세운 신 후보와 행정 혁신·공직 신뢰 회복을 전면에 내건 김 후보 간 맞대결 구도로 전개될 전망이다.