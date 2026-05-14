롯데벤처스, L-CAMP&미래식단 혁신 스타트업 10개사 선발

롯데그룹의 기업주도형 CVC(벤처캐피탈) 롯데벤처스는 L-CAMP(이하 엘캠프) 14기, 미래식단(미래식:단, The Food Changers) 6기 프로그램에 참여할 스타트업 10개사를 최종 선발했다고 14일 밝혔다.

롯데벤처스 L-CAMP & 미래식단 오리엔테이션 사진/사진제공=에이씨엔디씨

엘캠프는 롯데벤처스의 대표적인 오픈이노베이션 프로그램으로, 기업별 전담 투자심사역이 배정되어 스타트업과 롯데그룹 계열사 간 오픈이노베이션 및 비즈니스 성장을 위한 밀착 지원을 제공한다. 올해는 모집 단계부터 유통, 커머스, 광고 및 물류, 헬스케어, 건설 등 롯데그룹이 가용 가능한 사업 전 분야로 개방돼 스타트업의 자율제안(Bottom-up) 방식으로 모집이 진행됐다.

엘캠프에 선발된 기업은 △버티컬랩스(노코드 로봇 AI 데이터 수집 및 학습 SW 플랫폼 'Easy Trainer') △팀리미티드(영수증 플랫폼 '영끌' 기반 Commerce AI) △그레이박스(리테일·커머스 플랫폼을 위한 CRM 마케팅 자동화 솔루션) △하이스트레인저(생체신호 기반 멀티모달 Emotion AI 분석 솔루션 '인사이트 플로우') △팜코브(반품·재고 역물류 솔루션) △에이아이브(클라우드 비용을 40% 이상 절감하는 완전 분산형 클라우드)로 6개 기업이다.

미래식단은 4개 기업이 선발됐다. △다름달음(원재료 유해물질 저감 및 맛과 기능성을 부여하는 전처리 푸드테크 플랫폼) △비비드헬스(GLP-1 비만 치료제 사용자를 위한 복약·체중·식이 통합관리 플랫폼 '삐약') △이너프유(AI 기반 영유아 간편 이유식 솔루션 '이너프이유식') △케이바이오게이트웨이(듀얼 액션 체지방감소 기능성 유산균 'DH24')이다.

AI, 커머스, 신소재, 초개인화 솔루션, 푸드테크 등 각 분야별 두각을 나타내고 있는 유망 스타트업으로, 혁신 솔루션을 롯데그룹 계열사별 맞춤형으로 제안하고 실제 기술개발, 협업 및 공동 사업화 모델까지 도모할 예정이다. 프로그램에는 기업별 투자심사역이 전담으로 배정되어 스타트업의 비즈니스 성장을 위해 필요한 부분을 지원하고, 스타트업과 롯데그룹 계열사와 협력할 수 있는 방안을 도출할 예정이다.

한편 창업진흥원, 한국농업기술진흥원, 분당서울대병원, 에이씨엔디씨가 이번 프로그램의 파트너로 참여해 운영 전반을 함께 뒷받침할 예정이다.