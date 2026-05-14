키즈스피치 마루지·마루지플러스 독서논술, '제7회 독서 스피치 대회' 성료

키즈스피치 마루지와 마루지플러스 독서논술이 지난 10일 서울 TCC아트센터에서 진행한 '제7회 독서 스피치 대회'를 성황리에 마쳤다고 14일 밝혔다.

이번 대회는 SNV교육연구소가 주최하고 키즈스피치 마루지와 마루지플러스 독서논술이 공동 주관했으며, '나와 이웃'을 주제로 진행됐다. 초등학교 1학년부터 6학년까지 참가한 학생들은 자유롭게 선정한 도서를 바탕으로 자신의 생각과 감정을 스피치로 표현하며 공감과 소통의 의미를 전했다.

이번 대회 심사는 이지은 대표를 비롯해 차혜린 아나운서, 최지인 교수, 권혁주 대표가 맡아 전문성과 공정성을 더했다. 차혜린 아나운서는 한국생산성본부(KPC) 위촉교수이자 현대자동차 CS기획팀 선임강사 출신으로, 다양한 기업과 공공기관에서 스피치 및 커뮤니케이션 교육을 진행해온 전문가다. 최지인 교수는 MBN 공채 아나운서 출신으로 대학 강의와 방송 진행 활동을 활발히 이어오고 있으며, 권혁주 대표는 SBS강원(G1)과 CMB 아나운서를 거쳐 쇼호스트와 커뮤니케이션 분야에서 활발히 활동 중이다.

이지은 대표는 "오늘 무대에 오르기까지 한 달이 걸린 아이도 있고, 1년이 걸린 아이도 있다. 준비 기간의 차이는 오늘 조금의 차이를 만들 수 있지만, 10년 후에는 오늘 이 무대에 올랐느냐 그렇지 않았느냐의 차이가 훨씬 크게 남을 것"이라고 전했다.

한편 이번 대회 스피치 부문 수상자는 △초저 마루지상 정우진 △초저 으뜸상 이수아 △초저 버금상 유채아 △초저 장려상 김시연 △초고 마루지상 양주윤 △초고 으뜸상 노윤서 △초고 버금상 변지온 △초고 장려상 서지우 등이다.