현대차, '녹색 지옥' 11년 연속 완주 성공…'TCR 클래스'는 6년째 우승

뉘르부르크링 서킷을 달리는 엘란트라 N TCR/사진=현대차

현대자동차 고성능 브랜드 '현대 N'이 '뉘르부르크링 24시'에서 11년 연속 완주에 성공했다.

현대차(663,000원 ▼37,000 -5.29%)는 지난 16~17일(현지시간) 독일에서 열린 '2026 뉘르부르크링 24시 내구레이스'에서 엘란트라 N TCR 1대, 엘란트라 N1 컵카 2대 등 출전 차량 3대가 모두 완주했다고 18일 밝혔다.

뉘르부르크링 24시는 세계에서 가장 혹독한 레이스 트랙으로 꼽히는 25.378㎞의 뉘르부르크링 서킷을 24시간 동안 주행하며 총 랩수를 기준으로 순위를 정하는 자동차 경주대회다. 최대 300m의 고저 차와 약 170개의 코너로 구성됐다. 평균 완주율이 60~70%에 불과해 '녹색 지옥(The Green Hell)'으로 불린다.

엘란트라 N TCR은 양산차의 형태와 부품을 상당 부분 유지한 배기량 2000cc 미만 전륜 투어링 경주 차량이 경쟁하는 TCR 클래스에 참가해 1위를 차지했다. 이로써 현대 N은 TCR 클래스 6년 연속 우승과 함께, 지난 2016년 첫 출전 이후 11년 연속 뉘르부르크링 24시 완주라는 기록을 함께 달성했다.

이번 대회에는 향후 N 차량에 탑재될 2.5T(터보) 고성능 엔진 기반의 엘란트라 N1 컵카 2대도 선보여 눈길을 끌었다. 엘란트라 N1 컵카는 기존 2.0T 엔진 대비 배기량이 높아지며 SP3T가 아닌 SP4T 클래스에 출전했다. 2대 모두 완주에 성공하며 차세대 고성능 파워트레인의 내구성을 성공적으로 검증했다.

이 차량에는 현대차가 N 페스티벌을 통해 배출한 김규민, 김영찬, 신우진 등 국내 정상급 젊은 선수들이 탑승했다. 현대차는 '현대 주니어 드라이버' 프로그램으로 젊은 선수들에게 뉘르부르크링 24시 출전 기회를 제공해 경험과 실력을 함께 갖춘 드라이버로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.

박준우 현대차 N매니지먼트실장(상무)은 "6년 연속으로 TCR 클래스에서 우승하고, 차세대 고성능 엔진의 내구성을 뉘르부르크링에서 입증해 뜻깊다"며 "현대 N은 검증된 내구성과 성능을 바탕으로 기술적 가치를 공고히 하고 모터스포츠를 통해 축적한 기술력으로 더 많은 고객에게 운전의 즐거움을 선사할 것"이라고 말했다.