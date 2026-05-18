엘앤에프, LFP 생산 거점 '엘앤에프플러스' 준공

엘앤에프플러스 전경./사진제공=엘앤에프

엘앤에프는 LFP(리튬·인산·철) 양극재 전담 자회사 '엘앤에프플러스' 공장을 준공하고 3분기 말부터 본격적인 양산에 돌입한다고 18일 밝혔다.

엘앤에프플러스는 엘앤에프의 LFP 양극재 생산과 판매를 전담하는 100% 자회사다. 지난해 8월 착공 이후 약 9개월 만인 올해 5월 준공을 완료했다. 공장은 대구 달성군 구지면 국가산업단지 2단계 부지 내 약 10만㎡ 규모로 조성됐으며 3382억원이 투입될 예정이다.

엘앤에프는 이번 준공을 통해 올해 3분기 말 연간 3만톤 규모의 LFP 양극재 양산을 시작한다. 또 북미 ESS(에너지저장장치)용 물량 확보에 맞춰 2027년 상반기까지 연간 총 6만톤까지 생산 규모를 단계적으로 늘릴 계획이다.

특히 엘앤에프는 글로벌 LFP 공급망이 중국 중심으로 형성된 상황에서 중국 외 기업으로는 세계 최초로 대량 조기 양산 체제를 구축해 비중국 LFP 공급망 수요 확대에 선제적으로 대응한다는 방침이다.

엘앤에프는 또 일반 LFP 대비 높은 에너지 밀도를 구현한 3세대 제품으로 고부가 LFP 시장을 공략한다는 포부다. 다수의 고객사와 전력망용, AI데이터 센터용 ESS 부터, 보급형 전기차 시장까지 적용 범위를 넓혀 공급 논의를 지속하고 있다. 중장기적으로는 추가 증설도 검토해 나갈 계획이다.

허제홍 엘앤에프 대표이사는 "엘앤에프플러스 공장 준공은 단순한 생산 거점 추가를 넘어 하이니켈 중심의 기존 사업과 LFP 신규 사업이 함께 성장하는 양극재 투트랙 체제의 시작을 의미한다"며 "본업의 견조한 매출 회복세를 바탕으로 LFP라는 새로운 성장축을 더해 전기차와 ESS를 아우르는 글로벌 배터리 소재 시장의 핵심 파트너로 도약해 나가겠다"고 했다.