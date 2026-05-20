한국 주식·채권 집중 투자…'삼성코리아EMP적격TDF2060' 출시

삼성자산운용은 한국 주식과 채권에 집중 투자하는 '삼성코리아EMP적격TDF2060(이하 삼성코리아TDF)'을 20일 출시했다.

TDF 상품 중 한국 시장에 집중 투자하는 상품은 삼성코리아TDF가 처음이다. 삼성자산운용은 최근 한국 증시가 기업 가치 제고를 위한 정책적 노력과 실적 개선이 맞물리며 장기 투자처로서의 매력이 높아지고 있다고 판단하고 이같은 상품을 출시했다.

삼성코리아TDF 주식 자산은 국내 핵심 섹터와 주도 테마 ETF(상장지수펀드)를 활용해 한국 증시의 저평가 해소 국면에서 수익을 추구한다. 채권 자산 역시 한국 물가상승률과 금리에 연동된 자산을 편입해 한국인의 생애주기에 가장 밀접한 현금 흐름을 창출한다.

삼성자산운용은 적격 TDF 지위를 활용해 포트폴리오를 최적화했다. 현재 퇴직연금 규정상 위험자산 투자 한도는 70%로 제한돼 있으나, 적격 TDF로 승인받은 상품은 안전자산 영역(30%)에서도 투자가 가능하다.

예를 들어 퇴직연금 계좌의 70%를 일반적인 주식형 투자상품으로 채운 뒤, 나머지 30%를 국내 주식 비중이 높은(약 80%) 삼성코리아TDF 2060으로 채울 경우 계좌 전체의 주식 투자 비중을 높일 수 있다. 이는 국내 주식의 장기 성장을 확신하는 공격적인 성향의 연금 투자자들에게 매우 유용한 솔루션이 될 전망이다.

더불어 국내 자산에만 투자하는 구조는 연금 투자자에게 실질적인 비용 절감 혜택을 제공한다. 글로벌 TDF와 달리 환헤지 비용이 발생하지 않으며, 연금 수령 시점의 환율 변동 리스크에서도 자유롭다.

운용 방식 역시 차별화했다. 퀀트(계산 모델) 기반의 체계적인 자산배분 전략을 바탕으로 지수형 ETF뿐만 아니라 유망 섹터 및 테마 ETF를 적극적으로 활용한다. 이를 통해 단순히 시장 수익률을 따르는 것을 넘어, 변화하는 국내 산업 구조에 기민하게 대응하며 추가 수익을 추구한다.

전용우 삼성자산운용 연금OCIO본부장은 "연금계좌와 국내 주식 투자에 대한 높은 관심을 반영해 한국 시장에 특화된 새로운 연금 솔루션을 준비했다"며 "국내 기업의 경쟁력이 높아지는 구간에서 환리스크 없이 장기 성과를 공유할 수 있는 이 상품이 고객들의 편안한 노후 준비에 든든한 밑거름이 되기를 기대한다"고 말했다.

삼성코리아TDF는 현재 삼성증권을 통해 가입할 수 있다. 이달 중 하나증권에서도 가입할 수 있게 된다. 삼성자산운용은 투자자들의 접근성과 편의를 높이기 위해 앞으로 주요 증권사와 은행 등으로 판매 채널을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.

삼성자산운용은 삼성코리아TDF 출시를 기념한 TDF 이벤트를 진행한다. 이벤트는 FunETF 홈페이지를 통해 참여할 수 있다. 매수 인증 등을 통해 푸짐한 경품을 제공할 예정이다.