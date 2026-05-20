김관영, '당원 명부' 불법 입수 논란…민주당 "전달 자체가 심각"

조승래 더불어민주당 사무총장이 15일 서울 여의도 국회에서 지방선거 관련 기자간담회를 하고 있다. /사진=뉴시스

조승래 더불어민주당 사무총장은 20일 민주당 당원 명부가 김관영 전북도지사 후보 측에 불법 전달됐다는 의혹과 관련해 "전달 자체가 심각한 일"이라고 밝혔다.

조 사무총장은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 '지방선거 관련 기자간담회'를 열고 "전북 당원 명부가 김관영 지사 측에서 불법 전달됐다는 제보가 있었고 그것에 대한 언론 보도도 있었다"며 이같이 말했다.

조 사무총장은 "제가 알기로는 제보자가 직접 당원 명부를 건넨 사람"이라며 "이분이 오늘 선관위에 관련 녹취와 자료를 제출한다고 한다"고 말했다.

그러면서 "매우 심각한 일"이라며 "이 명부는 대통령 선거에 활용하도록 됐던 명부이고 그 명부는 활용 이후 폐기하도록 돼있다. 11만명의 전북 당원의 명단이다. 경로가 비서실이나 공무원에게 전달되면 공무원의 정치개입이고 매우 심각한 것으로 인식한다"고 말했다.

조 사무총장은 "오늘 제보자가 선관위에 신고하는 내용들을 보고 추가로 저희도 판단해야 할 것 같다"며 "관련해서 선관위, 수사당국은 매우 심각한 상황이기 때문에 신속하게 조치를 취해줄 것을 촉구한다"고 말했다.

NGO환경치유생태복원 중앙본부는 전날 전북도의회 앞에서 기자회견을 열고 "김관영 후보 측근이 도지사 선거 준비 과정에서 대량의 당원명부를 불법 입수하는 불법 행위를 저질렀다"고 주장했다.

김 후보 측은 "민주당 권리당원 11만명 명부 불법 입수 의혹은 전혀 사실이 아닌 명백한 허위 사실"이라고 반박했다. 그러면서 "캠프는 관련자들에 대해 공직선거법상 허위 사실 공표 및 명예훼손 혐의로 즉각 고발 조치할 예정"이라고 했다.