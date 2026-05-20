렉서스코리아 '커넥트투' 누적 방문객 400만 돌파…기념 행사

커넥트투 방문객 400만명 돌파 기념 고객 감사 세레머니에 참석한 이병진 렉서스코리아 부사장(왼쪽)과 400만번째 고객 박준수씨/사진=렉서스코리아

렉서스코리아는 브랜드 복합문화공간 '커넥트투(CONNECT TO)' 누적 방문객 400만명 달성 기념 고객 감사 세레머니를 진행했다고 20일 밝혔다.

서울 잠실 롯데월드몰에 위치한 커넥트투는 2014년 10월 '사람과 사람', '사람과 자동차', '기업과 사회'를 연결하는 만남의 장을 콘셉트로 오픈했다. 차량 전시, 시승 공간이자 렉서스가 추구하는 다양한 라이프스타일과 오모테나시(환대) 철학을 경험할 수 있는 곳으로 운영 중이다.

400만번째 방문 고객 박준수씨는 가족과 함께 꾸준히 커넥트투를 방문해 온 렉서스 'NX 350h' 고객이다. 그는 "커넥트투 직원의 세심한 응대와 친절한 서비스 덕분에 방문할 때마다 좋은 기억으로 남아 있다"며 "특히 드립 커피의 맛과 퀄리티는 물론, 오너 전용 공간인 '오너스 라운지'에서 편안하고 프라이빗한 시간을 보낼 수 있는 점도 큰 매력으로 느끼고 있다"고 말했다. 렉서스코리아는 감사의 의미를 담아 커넥트투 매장에서 사용할 수 있는 40만 그린 포인트를 전달했다.

렉서스코리아는 세레머니 당일 커넥트투를 이용한 고객 전원에게 '제주 한라산 크로와상' 무료 쿠폰을 증정했다. 제주 한라산 크로와상은 마스터 드라이버 '모리조(토요타 아키오 토요타 회장)'가 추천한 커넥트투의 스페셜 메뉴다.

이병진 렉서스코리아 부사장은 "앞으로도 렉서스만의 오모테나시 철학을 바탕으로 고객의 다양한 라이프스타일을 반영한 프로그램과 세심한 서비스를 통해 고객의 기대를 뛰어넘는 감동을 전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.