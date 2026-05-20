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한국타이어, 아우디 SUV Q7·Q9에 신차용 타이어 공급

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한국타이어, 아우디 SUV Q7·Q9에 신차용 타이어 공급

유선일 기자
2026.05.20 14:20
'벤투스 S1 에보 Z AS X'와 '벤투스 에보 SUV'/사진=한국타이어
'벤투스 S1 에보 Z AS X'와 '벤투스 에보 SUV'/사진=한국타이어

한국타이어앤테크놀로지(59,100원 ▼1,300 -2.15%)는 아우디의 플래그십 SUV(스포츠유틸리티차량) 'Q7'과 'Q9'의 국내 및 유럽 판매 모델에 신차용 타이어를 공급한다고 20일 밝혔다.

한국타이어는 아우디와 기술 협력을 바탕으로 Q7과 Q9에 최적화한 타이어를 개발했다. 이 차량에는 20~23인치 규격의 슈퍼 스포츠 올시즌 타이어 '벤투스 S1 에보 Z AS X(Ventus S1 evo Z AS X)', SUV 전용 초고성능 타이어 '벤투스 에보 SUV(Ventus evo SUV)' 가 장착된다.

벤투스 S1 에보 Z AS X는 고성능 SUV 차량을 위해 설계된 올시즌 타이어다. 다양한 노면에서 접지력 강화를 위해 '고순도 합성실리카 컴파운드'를 적용했다. 벤투스 에보 SUV는 빗길 주행 안정성, 마른 노면 제동력, 고속 주행 성능, 마일리지 등 전 부문에서 우수한 성능을 구현했다.

한국타이어는 이번 공급을 바탕으로 아우디와 전략적 파트너십을 한층 견고히 한다는 방침이다. 회사는 이전 'A3', 'A4' 등 프리미엄 세단 모델부터 'Q3', 'Q7', 'Q8' 등 프리미엄 SUV 라인업, 초고성능 'RS' 시리즈에 이르기까지 아우디 주요 차종에 신차용 타이어를 공급했다.

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유선일 기자

산업1부에서 자동차, 항공, 물류 등 담당하고 있습니다. 대학에서 일본어, 대학원에서 국가정책학을 공부했습니다. 2022년 경제부총리 겸 기획재정부 장관 표창을 받았습니다. 제보는 [email protected]로 부탁드립니다.

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