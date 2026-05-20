대전상의, '지역 코스닥 상장사 합동 IR 및 기업탐방' 행사 개최

정태희 대전상공회의소 회장이 인사말을 하고 있다./사진제공=대전상공회의소

대전상공회의소는 지난 19일 한국거래소, 한국IR협의회, 대전상장법인협의회와 공동으로 '지역 코스닥 상장사 합동 IR 및 기업탐방' 행사를 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 성장 잠재력이 높은 대전 지역 코스닥 상장사들과 수도권 투자자 간의 파트너십 발굴을 지원하기 위해 마련했다. 이날 현장에는 수도권의 주요 기관투자자와 애널리스트 등 40여명이 참석해 높은 관심을 보였다.

설명회에선 △㈜코셈 △㈜한빛레이저 △㈜중앙백신연구소 등 참여 기업들의 기업 설명 및 중장기 비전 소개, 기업 탐방 등이 진행되며 참석자들의 관심을 끌었다.

정태희 대전상의 회장은 "지역에 우수한 기술력을 가진 코스닥 상장사가 많음에도 불구하고 수도권 투자자들과 직접 소통할 기회가 상대적으로 부족했다"며 "앞으로도 유관기관과 지속적으로 협력해 지역 기업들이 안정적인 투자 네트워크를 구축할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.