한국직업능력진흥원, AI콘텐츠기획전문가 자격증 과정 온라인 무료 수강 이벤트

한국직업능력진흥원은 AI콘텐츠기획전문가 자격증 과정 온라인 무료 수강 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

생성형 AI 활용이 확산하면서 콘텐츠 제작과 마케팅 분야에서도 AI 실무 능력에 대한 관심이 높아지며, AI콘텐츠기획전문가 자격증을 비롯해 프롬프트엔지니어, AI스마트CS전문가, SNS마케팅전문가 등이 실무형 자격증으로 주목받고 있다.

특히 AI를 활용한 콘텐츠 제작, 고객 응대 자동화, SNS 홍보 전략 등은 기업과 개인사업자 모두에게 필요한 역량으로 떠오르면서 관련 교육 수요도 증가하는 추세다. 온라인 기반 업무가 확대되면서 취업 준비생, 직장인, 창업 준비자들의 관심도 이어지고 있다.

이와 함께 한국직업능력진흥원은 AI 관련 과정을 포함해 120여 종 이상의 민간자격증 과정을 운영 중인 민간자격증 발급기관으로 알려져 있다. 현재 이벤트를 통해 1인당 최대 3과목까지 AI 무료교육 혜택을 제공하고 있으며, 강의와 시험은 모두 100% 온라인으로 진행된다.

강의는 약 20~30강 내외로 구성되어 있으며, 교안과 예상 문제 등 학습자료도 무료 제공된다.