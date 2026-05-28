"스폰서 제안하고 옷 벗으라고"...13년차 여배우, 호텔 감금까지 '충격'

데뷔 13년차 배우 이자은이 데뷔 초 스폰서 강요부터 성추행 피해를 당했다고 고백했다. /사진=유튜브 영상 캡처

데뷔 13년차 배우 이자은이 데뷔 초 스폰서 강요부터 성추행 피해를 당했다고 고백했다.

지난 27일 유튜브 채널 '닭터신'에서는 '현실은 영화보다 더 잔인했다... 배우 이자은'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

드라마 영화 연극 뮤지컬 가수 MC 등 다방면으로 활동해온 이자은은 2016년 방영된 tvN 드라마 '디어 마이 프렌즈'에서 고두심의 젊은 시절을 연기한 바 있다.

데뷔 13년차 배우 이자은이 데뷔 초 스폰서 강요부터 성추행 피해를 당했다고 고백했다. /사진=유튜브 영상 캡처

이자은은 "연기 생활을 쭉 해오면서 크고 작은 일들이 계속 있었다. 마지막 사건은 코로나 전이었다. 매니지먼트에서 '우리 아티스트'라면서 어떤 분을 소개해줬다. 그분이 따로 연락이 와서는 '내가 그 회사를 인수할 거야. 나랑 새 계약서를 쓰자'더라. 조건이 월 생활비 얼마, 자동차 아파트 제공 등이었다"고 말했다.

스폰서 제안이었지만 당시에 알아차리지 못했다는 이자은은 "꿈의 계약서 같았다. 이런 계약을 할 수 있어서 너무 감사했는데 그분이 자기가 솔로라고 말씀하시더라. 스무살 차이가 넘는 분이셨다"며 결국에는 계약서 내용이 이행되지 않았다고 말했다.

감금 사건도 있지 않았냐는 MC들의 말에 이자은은 "누군가가 감시하고 있다는 암시를 계속 주고 24시간 감시받는 생활이 두어 달이었다"며 "일본도를 들이대기도 하셨다. 너무 무서웠다. 보통 일반적인 그런 분은 아니셨다"며 감금, 협박 피해를 전하기도 했다.

데뷔 13년차 배우 이자은이 데뷔 초 스폰서 강요부터 성추행 피해를 당했다고 고백했다. /사진=유튜브 영상 캡처

이자은은 기획사 대표에게 성추행 피해를 당한 경험도 있다며 "'내가 너를 키워볼 테니까 나랑 일해보자' 하더니 사무실에서 블라인드를 내리고는 바지를 내리더라. 오후 6시쯤이었다. 울면서 도망 나왔다"고 말했다.

당시 상항에 대해 이자은은 "'이 세계는 도와주는 사람이 있어야 해. 내가 너를 먼저 검증한 다음에' 하면서 블라인드를 내리더라"라고 설명해 모두를 경악하게 했다.

결국 아르바이트로 생계를 유지했다는 이자은은 "많이 벌지도 않았지만 다 사기당했다. 호텔에 감금한 그 분도 저한테 돈을 가져가셨다"고 다사다난했던 과거를 털어놨다.

이자은은 "갑자기 돈이 필요하다면서 대출받으라더라. '신용이 낮아서 대출도 안 된다' 하니까 알려주겠다고 누구를 연결해주더라. 크지도 작지도 않은 얼마나 나오길래 금방 주겠다 하고 가져가셨다. 지금 그거를 8년에 나눠서 갚고 있다"고 밝혀 놀라움을 더했다.

이자은은 지난해 영화 '당골'에 출연했다.