"전남편과 잘 지내, 많이 배웠다" 돌싱 임블리, 결혼 추천...왜?

인플루언서 임블리(본명 임지현)가 이혼 후 전남편과의 관계에 대해 솔직히 말했다.

인플루언서 임블리(본명 임지현)가 이혼 후 전남편과의 관계에 대해 솔직히 말했다.

지난 31일 유튜브 채널 '아옳이'에는 유튜버 아옳이(본명 김민영)가 임블리, 배우 기은세와 만나 이야기를 나누는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

세 사람은 이혼 경험에 대해 솔직하게 털어놨다.

이들은 이혼 후 연애관이 달라졌다고 했다.

기은세는 "모든 이별을 하고 나면 전에 상대한테 내가 부족했던 걸 다음 남자친구한테서 찾는다"며 "그래서 이상형이 완전히 달라졌다"고 말했다.

그는 "적당한 게 제일 힘든 것 같다"면서 "모든 거에 적당하면 좋겠는데 사람이 항상 극적이더라"고 했다.

아옳이는 "예전에는 착한지, 나쁜지를 봤다면 이제는 자존감이 높은지, 생각이 올바른지, 마음씨가 따뜻한지 등 여러 방면으로 보고 나랑 잘 맞는지를 보게 되더라"고 했다.

임블리는 "나이가 들어가니까 밸런스를 본다"며 "밸런스가 좋았으면 좋겠다. 대화도 잘 됐으면 하고 감정기복도 없었으면 좋겠고 나를 있는 그대로 봐주면 좋겠다. 평온한 사람, 안정형 남자를 찾게 됐다"고 했다.

임블리는 전남편과의 관계에 대해서도 언급했다.

그는 "나는 결혼을 추천한다"며 "지금도 전남편과 잘 지내고 있다. 아이가 있으니까 아이에 관한 모든 일을 함께 상의한다"고 말했다.

그는 "결혼을 통해 많이 성숙해졌다. 철없던 어린 시절의 내가 전남편을 만나서 성숙할 수 있었고 더 나은 사람이 될 수 있었다. 많이 배웠다"고 말했다.

그는 이어 "경험이 안 좋다고만은 생각하지 않는다. 힘든 일도 같이 겪고 아이도 있다 보니까 전우애가 있다. 서로 존중한다. 아이의 엄마와 아빠로 서로 잘 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

한편, 임블리는 2015년 결혼해 아들을 품에 안았으나 2023년 이혼했다.