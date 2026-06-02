올해 들어서만 세 차례…최태원 회장, 젠슨 황 또 만났다

최태원 SK그룹 회장이 지난 1일(현지시간) 대만에서 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)와 회동했다./사진 제공=SK하이닉스

최태원 SK그룹 회장이 대만에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 만나 협력 관계를 이어갔다. 두 기업 수장의 만남은 올해 들어서만 세 번째로 AI(인공지능) 시대 핵심 파트너로 자리 잡은 양사의 협력이 더욱 공고해지는 모습이다.

2일 업계에 따르면 최 회장은 지난 1일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 'GTC 타이베이 2026' 방문차 대만을 찾아 젠슨 황 CEO와 회동했다. SK하이닉스가 SNS(소셜미디어)를 통해 공개한 사진에는 최 회장이 황 CEO와 나란히 앉아 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 이들은 이날 오전 황 CEO의 'GTC 타이베이 2026' 기조연설 이후 타이베이 모처에서 만남을 가진 것으로 알려졌다. 최 회장은 황 CEO의 기조연설 현장을 찾아 직접 엔비디아의 차세대 AI 전략도 점검했다.

최 회장과 황 CEO의 만남은 지난 3월 미국 캘리포니아 새너제이에서 열린 'GTC 2026' 이후 약 3개월 만이다. 앞서 지난 2월에는 미국 실리콘벨리에서 '치맥(치킨+맥주)' 회동을 가진 바 있다.

황 CEO는 이날 SK그룹과의 협력 관계를 공개적으로 언급하기도 했다. 엔비디아가 대만 타이베이 시내의 한 식당에서 개최한 '엔비디아 코리아 파트너 나이트' 행사에서 취재진과 만나 "HBM(고대역폭메모리)은 성능과 품질, 신뢰성, 공급 능력 등 여러 요소가 중요한 매우 복잡한 기술"이라며 "우리는 SK하이닉스와 매우 긴밀하게 협력하고 있고 오랜 관계를 이어오고 있다"고 말했다. 이어 "SK하이닉스는 최근 시가 총액 1조달러 기업이 됐고, (SK하이닉스가) 정말 자랑스럽다"며 "SK하이닉스의 성공을 보게 돼 매우 기쁘다"고 덧붙였다.

곽노정 SK하이닉스 사장 역시 최 회장과 황 CEO의 회동에 함께 자리한 것으로 전해졌다. 곽 사장은 '엔비디아 코리아 파트너 나이트' 행사 직후 취재진에게 "AI의 미래와 잠재력, 파트너십 전반에 대해 이야기를 나눴다"며 "전반적으로 사업 비전에 대해 (서로) 공감하고 파트너십에 대한 많은 이야기를 나눴다"고 밝혔다.

한편 황 CEO는 2일(현지시간) 대만에서 개막하는 '컴퓨텍스 2026' 일정을 마무리한 후 곧장 한국을 찾아 국내 주요 기업들과 네트워킹을 비롯한 협력 관계를 다질 것으로 알려졌다.