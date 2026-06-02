브이원씨, 한국인터넷진흥원(KISA) 주관 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 획득

사업자를 위한 AI 재무·회계 플랫폼 '클로브AI'와 '클로브커넥트'의 운영사 브이원씨(대표 도은욱)가 한국인터넷진흥원으로부터 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 공식 획득했다고 밝혔다.

ISMS 인증은 과학기술정보통신부가 고시한 국내 권위의 정보보호 표준 자격이다. 기업이 주요 정보자산을 보호하기 위해 수립·운영하는 종합적인 관리체계가 국내 기준에 부합하는지 엄격히 심사하는 제도이다.

클로브AI는 사업자의 은행 계좌, 카드, 세금계산서, PG·마켓플레이스 등 분산된 재무·회계 데이터를 실시간으로 통합하고, AI 라벨링 기술을 통해 장부 정리와 현금흐름 분석을 자동화해 주는 AI 플랫폼이다.

함께 인증을 획득한 '클로브커넥트'는 중소기업·개인사업자와 세무대리인을 긴밀하게 연결하는 협업 플랫폼이다. 특히 최근 출시된 '클로브커넥트 AI 기장' 서비스는 거래 내역 자동 수집, 90.4%에 달하는 높은 정확도의 전표 분류 기술, 결산 자동화 기능 등을 제공하여 세무대리인의 업무 효율성을 극대화하고 있다. 브이원씨는 이러한 고도화된 AI 기장 및 데이터 전송 과정에서 발생할 수 있는 보안 취약점을 차단하고, 파트너사인 세무대리인들까지 안심하고 사용할 수 있는 데이터 보안 인프라를 구축했음을 이번 인증으로 인정받았다.

특히 이번 ISMS 인증은 클로브 AI가 기존 법인사업자 전용 서비스에서 최근 개인사업자까지 영역을 전격 확대한 시점에 맞추어 획득했다는 점에서 의미가 크다.