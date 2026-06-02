칠갑농산, '서울국제식품산업대전'서 K-푸드 혁신 면류 공개

쌀 가공식품 및 면류 전문기업 칠갑농산(대표 이영주)이 오는 6월 9일부터 12일까지 일산 킨텍스(KINTEX)에서 개최되는 '2026 서울국제식품산업대전(SEOUL FOOD 2026)'에 참가한다고 밝혔다.

이번 전시회는 칠갑농산 이능구 회장이 지난 5월 식품 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 정부 포상 최고 훈격인 '금탑산업훈장'을 수훈한 이후 갖는 첫 공식 대외 행보이다. 이능구 회장은 과거 단 하루에 불과했던 떡과 면류의 유통기한을 혁신적인 '주정침지법' 개발을 통해 획기적으로 늘렸으며, 해당 특허 기술을 업계에 무상 공유하며 대한민국 식품 산업의 상생과 K-푸드 세계화의 기틀을 마련했다는 평가를 받는다.

칠갑농산은 이번 행사에서 올여름 트렌드를 선도할 혁신 면류 제품군을 대거 공개한다. 주력 제품은 전통 밀면의 식감과 육수의 풍미를 재현한 신제품 '부산 밀면 2종(부산밀면, 부산비빔밀면)'이다. 또한, 지난해 서울국제식품산업대전 '이노베이션 부문'을 수상하며 품질을 입증한 '들기름막국수'도 핵심 라인업으로 선보인다. 이 제품은 전통 저온압착 방식으로 추출한 들기름을 사용해 건강과 맛을 동시에 잡은 프리미엄 간편식으로 기대를 모으고 있다.

칠갑농산 관계자는 "40년의 노하우를 바탕으로 현재 진출해 있는 전 세계 40여 개국을 넘어, 더 넓은 글로벌 시장에 K-푸드의 참된 가치를 전파하겠다"고 포부를 밝혔다.