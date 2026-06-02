젠슨 황은 CCL, 일론 머스크는 터빈…AI 보폭 넓히는 두산

2026년 1분기 두산 AI 가속기용 CCL 공장 가동률/그래픽=윤선정

두산그룹 경영진과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 국내 회동이 추진되고 있는 가운데 동박적층판(CCL) 공급 문제가 핵심 의제로 부상하고 있다. 차세대 AI 플랫폼 양산을 앞둔 엔비디아가 두산과의 공급망 협력 강화에 나설 것이란 관측이다. 시장에서는 로보틱스 분야 협력 확대 가능성에도 주목하고 있다. 두산그룹의 AI 사업 존재감이 한층 커지고 있다는 평가다.

2일 재계와 관련업계에 따르면 박정원 두산그룹 회장 등 경영진과 조만간 방한할 황 CEO의 국내 회동이 추진되고 있다. 황 CEO가 오는 7일 두산 베어스의 야구 경기에서 시구를 하는 것을 계기로 양사 경영진 간 만남이 성사되는 시나리오가 거론된다.

황 CEO의 주요 관심사 중 하나는 '안정적인 CCL 확보' 문제로 알려졌다. CCL은 인쇄회로기판(PCB)의 성능을 결정하는 핵심 소재로 절연판 위에 얇은 구리막을 입힌 판재다. 두산 전자BG(Business Group·사업부문)는 회로박을 공급받아 AI(인공지능) 가속기용 CCL을 생산한 뒤 PCB 제조사에 공급하는 방식으로 엔비디아 공급망에 진입해있다.

엔비디아가 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈(Vera Rubin)'의 본격 양산을 앞두고 있는 만큼 안정적인 CCL 물량 확보가 중요한 과제로 떠오른 것으로 풀이된다. 최근 AI 가속기와 초당 800기가비트(800G)급 초고속 네트워크 장비 수요가 급증하면서 고성능 CCL 확보 경쟁이 치열해진 상황이다.

실제 두산 전자BG의 AI 가속기용 CCL 생산공장인 충북 증평공장과 경북 김천공장은 1분기 기준 각각 가동률 122%, 106%를 기록해 사실상 '풀가동' 상태다. 두산이 2028년 양산을 목표로 태국에 신규 CCL 생산기지를 구축하고 있는 만큼 양측이 향후 공급량 확대를 논의할 수도 있다.

양사의 협력은 로보틱스 분야로도 확대되는 분위기다. 두산로보틱스와 엔비디아는 이미 로봇 인공지능 분야에서 협력을 진행하고 있다. 여기에 황 CEO는 지난 1일(현지시간) 대만 타이베이에서 열린 '코리아 파트너스 나이트' 행사에서 한국 로보틱스 기업들의 중요성을 강조하기도 했다. 지난 4월 말에는 황 CEO의 장녀인 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 경기도 성남시 두산로보틱스 이노베이션센터를 방문했다.

두산(1,918,000원 ▼285,000 -12.94%)그룹의 사업 포트폴리오가 AI 중심으로 빠르게 이동하는 모양새다. 두산에너빌리티(100,000원 ▼6,900 -6.45%)는 최근 미국 기업에 370메가와트(MW)급 스팀터빈과 발전기 각각 4기를 공급하는 계약을 체결했다. 해당 설비는 2029년까지 순차적으로 공급될 예정이다. 업계에서는 이번 수주가 일론 머스크의 AI 스타트업 xAI가 추진 중인 데이터센터 프로젝트와 연관됐을 것으로 보고 있다. 시장에서는 이를 포함해 최소 5건 이상의 계약이 xAI와 연결된 것으로 추정하고 있다.

장기적으로는 소형모듈원전(SMR) 사업도 AI 시대 핵심 전력원으로 주목받고 있다. 두산에너빌리티는 원자로와 증기발생기, 가압기 등 원전 핵심 주기기 제작 역량을 보유하고 있으며, SMR 시장 확대에 대응하기 위해 총 8068억원을 투자해 창원공장에 전용 제작시설을 구축하고 있다. 업계 관계자는 "전자소재와 로보틱스, 데이터센터 전력 인프라 등 AI 공급망과 인프라 전반에서 두산의 존재감이 커지고 있다"고 말했다.